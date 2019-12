Lazio, sei fantastica! Anche l'Udinese viene strapazzata

La Lazio ospita l'Udinese per dare continuità ai suoi risultati. I biancocelesti sono reduci da una striscia di vittorie impressionante, e vincere oggi significherebbe dare un segnale importante alle primissime del campionato. Inzaghi schiera il solito 3-5-2. Radu riprende il posto da titolare perchè Patric è uscito malconcio dalla gara di Europa League contro il Cluj. Lazzari e Lulic agiranno sulle fasce, torna Milinkovic a centrocampo con Lucas Leiva. Confermatissimo l'ispirato Luis Alberto. Attacco formato dalla coppia più in forma del momento: Immobile e Correa.

LA CRONACA

La Lazio parte determinata e pronta a indirizzare la aprtita nel giusto binario. Ci prova Correa di testa su cross di Lazzari. Al 6' una punizione di Luis Alberto viene deviata in calcio d'angolo dal portiere Musso. Il dieci biancoazzurro ha tentato di sorprendere il palo dell'argentino. Il gol però è solo una questione di tempo: al 9' Luiz Felipe lancia lungo per Milinkovic: il serbo la protegge con il fisico, entra in area e serve Ciro Immobile che batte Musso.

Al 13' Nestorovski ha l'occasione per pareggiarla ma calcia fuori. Retroguardia laziale sorpresa in questa occasione. L'Udinese è viva: Mandragora ha spazio per calciare ma la palla termina fuori alla destra si Strakosha. Al 20' Correa viene atterrato in area di rigore; Di Bello in un primo momento lascia proseguire ma poi viene richiamato dal VAR. L'On Field Review convince l'arbitro a concedere il rigore. Immobile è perfetto nell'esecuzione e batte Musso. 2-0 per i padroni di casa. Il gol fa bene alla Lazio che gioca molto bene con Correa e Luis Alberto. Proprio al 45' viene concesso un altro rigore per fallo su Correa. Stavolta batte Luis Alberto ma il risultato è lo stesso: palla piazzata alla destra di Musso. Il primo tempo finisce per 3-0. Partita praticamente chiusa.

Non succede molto nei primi dieci minuti della ripresa. Ci prova Okaka che davanti a Strakosha si fa ipnotizzare. L'ex Roma però era in fuorigioco. Al 59' Gotti cambia De Paul per Fofana. Inzaghi richiama Lulic; opportunità per Jony sulla sinistra. L'esterno spagnolo ci prova al 70' ma la conclusione è imprecisa. Fuori anche Leiva per Danilo Cataldi. C'è spazio anche per Andre Anderson all'esordio assoluto che entra per uno straordinario Luis Alberto. Dopo tre minuti di recupero, la partita finisce. Lazio batte Udinese 3-0. Ennesima grande prestazione per gli uomini di Inzaghi che sabato prossimo ospiterenno la Juventus.

TABELLINO

Lazio-Udinese 3-0

Marcatore: 9', 36' rig. Immobile (L), 45'+1' rig. Luis Alberto (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (75' Cataldi), Luis Alberto (79' A. Anderson), Lulic (64' Jony); Correa, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Jorge Silva, Parolo, Adekanye, Caicedo.

All.: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Madragora, Walace (76' Barak), De Paul (59' Fofana), Samir; Nestorovski, Okaka (81'Teodorczyk).

A disp.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Ter Avest, De Maio, Kubala, Lasagna, Pussetto.

All.: Luca Gotti

Arbitro: Marco Di Bello (sez. Brindisi)

Assistenti: De Meo-Affatato ​​​​​​

IV Uomo: Camplone

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Paganessi

NOTE. Ammoniti: 35' Ekong (U)