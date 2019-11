Sesso pericoloso: come riconoscere i sex toys rischiosi per la salute

Sex toys, mercato in crescita in Italia, ma attenzione alla salute

Nati per dare piacere a entrambi i generi e, anche se ancora considerati un tabù, sempre più diffusi, soprattutto tra le giovani donne nella fascia compresa tra i 20 e i 30 anni, i sex toys in Italia hanno subito un incremento elevato nelle vendite, oltre il 5% di crescita del fatturato ogni anno, per un giro d'affari che, nel mondo, si avvicina a cifre che rasentano i 20 miliardi di euro.

Non solo le donne, ovviamente, ma anche gli uomini e le coppie utilizzano questi oggetti del piacere, sempre più sofisticati e innovativi, dalle più particolari e peculiari forme e svariati utilizzi.

L'offerta è vastissima e, nei più di mezzo migliaio di sex shop che esistono in Italia, sono venduti sex toys di tutti i tipi, con prezzi che vanno da meno di 1€, ai quasi 400€ per gli oggetti più sofisticati e tecnologicamente avanzati. Si possono trovare geisha balls, ditali in silicone e in plastica, vibratori, stimolatori per clitoride e molto altro ancora.

Ma attenzione soprattutto ai negozi online: tanti sono certificati e offrono garanzie di qualità, ma altri hanno spesso prodotti non a norma e che non mostrano la composizione dei prodotti; lo stesso vale anche, ovviamente, per i sex shop che si trovano in giro per strada ma, in questi ultimi, si può controllare di presenza la loro composizione.

Comprare il prodotto sbagliato può essere, infatti, molto pericoloso per la salute, quindi la scelta dei sex toys deve essere fatta con accurata consapevolezza dei rischi che si possono correre.

La composizione dei sex toys

Spesso l'acquirente medio non conosce la composizione di questi oggetti, poiché non è stato scrupolosamente attento durante l'acquisto, ma è possibile sapere come vengono realizzati, per capire quali potrebbero mettere a repentaglio la salute umana.

In generale, vengono creati con materiali come silicone, Tpr e Tpe, ma anche con una miscela di PVC o di lattice; quest'ultima struttura si chiama jelly, termine creato per il marketing, che letteralmente vuol dire "gelatina", ma che, in realtà, vuol far capire all'acquirente che si tratta di qualcosa di morbido ed elastico. Il problema sorge quando, per rendere più flessibili questi oggetti, vengono utilizzate molecole come gli bisfenoli e gli ftalati, ormai purtroppo negativamente famose alla comunità scientifica mondiale.

Greenpeace Olanda, tempo fa, ha portato avanti una ricerca che delineava una sconcertante realtà: sette sex toys su otto avevano concentrazioni di ftalati che andavano dal 24% al 51%. La paura aumenta quando si pensa che la concentrazione limite degli ftalati nei giocattoli è dello 0,1%, proprio per la loro estrema pericolosità, e che la trasmissione avviene attraverso il contatto con le mucose.

Ma anche il PVC, un materiale che solitamente viene utilizzato per la produzione di svariatissimi utensili, e che è piuttosto sicuro, se non viene lavorato secondo i giusti processi produttivi, può rilasciare, attraverso le mucose con cui entra in contatto, il pericolosissimo cloruro di vinile.

I rischi per la salute se si utilizzano sex toys pericolosi

Il sesso diventa pericoloso se si utilizzano sex toys scadenti e con molecole dannose, e i rischi e le conseguenze possono anche essere gravi per la salute.

Tra i diversi sex toys acquistabili in voga negli ultimi anni, ci sono le famose palline della gheisha, formate da due piccole sfere unite tra loro attraverso una cordicella, il cui utilizzo è solitamente protratto nel tempo, poiché vengono inserite per ore durante in giorno, per la loro duplice funzione di piacere e stimolazione della parete pelvica. Il problema sorge quando queste "gheisha" sono composte da un materiale plastico e, dunque, con un’alta possibilità che ci siano ftalati al loro interno.

Anche la miscela chiamata jelly potrebbe avere al suo interno un numero elevato di materiali plastici e, quindi, altissime concertazioni di ftalati e bisfenoli: la scienza è unanime, ormai da anni, nell'affermare che queste molecole alterano l'equilibrio ormonale e innalzano le possibilità di contrarre un cancro.

Questi interferenti endocrini possono compromettere la salute durante l'età riproduttiva di una donna, con possibilità di causare un’alterazione nello sviluppo sessuale del bambino, ma anche altre complicazioni nei confronti della futura mamma. I prodotti di questo tipo possono causare anche ustioni, gonfiori, allergie e, in casi estremi, la sterilità.

I sex toys che contengono PVC, se non prodotti secondo le linee guida, possono rilasciare il cloruro di vinile, un potente oncogeno che può causare il cancro.

I giovani devono stare più attenti: sia perché sono in una fascia di età più a rischio per questi componenti, sia perché, solitamente, i ragazzi non dispongono di un grande potere d'acquisto e spesso comprano i prodotti più economici, con più pericoli per la salute.

Come scegliere un sex toys che non sia pericoloso

Se si vuole acquistare un sex toys, è dunque importantissimo fare attenzione a non comprare un prodotto scadente e con potenzialità dannose per la salute. Al momento della scelta, dobbiamo porre più attenzione alla forma e al materiale dell'oggetto in questione.

I consigli per l'acquisto sono i seguenti:

· Comprare preferibilmente sex toys prodotti in Europa. Questi oggetti sono realizzati con plastiche stabilizzate e il pericolo che una molecola migri attraverso la mucosa è di molto ridotto.

· Evitare di comprare prodotti da paesi asiatici come la Cina. Il pericolo aumenta esponenzialmente quando si acquista online da negozi cinesi poiché, nella produzione, non utilizzano sistemi di protezione tecnologicamente efficienti, ed è più alto il rischio che i monomeri e le molecole come ftalati, bisfenoli e cloruro di vinile, si trasferiscano alle mucose. La soluzione consiste nell’acquistare solo su e-commerce di sex toys italiani come fantasiepiccanti.it, con immagini dettagliate dei prodotti e delle loro confezioni e con chiare indicazioni della composizione dei materiali.

· Comprare sex toys con marchio CE. Il marchio CE originale garantisce alti standard di produzione e certifica il prodotto, ma attenzione a non scambiarlo con il marchio cinese China Export; quest'ultimo, risulta avere le lettere più vicine tra di loro (il problema è che, secondo la normativa europea, solo i sex toys elettronici, poiché dispositivi elettrici, possono avere il marchio CE, mentre gli altri sex toys, tra cui quelli composti dal materiale jelly, non hanno l'obbligo di esporre il marchio).

· Evitare prodotti esageratamente scontati e che invoglino all'acquisto con immagini provocanti nella confezione.

· Comprare le alternative body friendly. Sono sex toys composti da materiali sicuri, prodotti da aziende che hanno sviluppato particolare attenzione rispetto a queste tematiche. I materiali che vengono utilizzati per la loro produzione sono legno, acciaio e vetro. A dispetto del fatto che non siano materiali piuttosto caldi e simili a qualcosa di "reale e naturale", hanno dalla loro il fatto di essere sicuri.

· Utilizzare sex toys in silicone con marchio CE. Il silicone resta il materiale più sicuro e simile alla composizione realistica e naturale delle parti del corpo; non è tossico ed è perfettamente adatto per l'uso prolungato a contatto con l'uomo.