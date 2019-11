Da Venezia a Matera: l'Italia flagellata da tempeste e burrasche VIDEO

Il maltempo si abbatte sull'Italia, in modo catastrofico da nord a sud.

Partiamo dal Nord: a Venezia l'acqua alta ha paralizzato la mobilità e costretto a tirare via l'acqua a secchiate da case e uffici, allagando anche la Basilica di San Marco, dove sono saliti 70 cm d'acqua. Ma il maltempo di queste ore ha colpito severamente soprattutto il sud Italia; la notte scorsa una tromba d'aria ha imperversato il Metapontino, in particolare a Matera dove le suggestive strade dei Sassi si sono riempite d'acqua, portando acqua e fango fin dentro le case. Oggi a Matera le scuole sono chiuse, ma la situazione è critica anche sulla costa calabrese dove il vento ha raggiunto i 113 km orari. La pioggia e il vento stanno flagellando anche la Puglia, in particolare il Salento. Le Isole Eolie sono al momento isolate. I vigili del fuoco sono impegnati in tutto lo stivale, compiendo un lavoro assiduo e fondamentale per l'incolumità di tutti.

Anche gli animali sono terrorizzati e i topi escono dalle fogne allagate, cercando riparo altrove.

A quanto pare questa perturbazione violenta, caratterizzata da forti venti, proviene dall'Africa.

Nelle prossime ore è previsto un calo delle temperature e in molte regioni inizierà a fioccare la neve: a quote basse in trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, da mercoledì neve anche sul Piemonte. Al sud da mercoledì le condizioni dovrebbero migliorare, uscendo almeno da condizioni di emergenza.

