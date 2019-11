Calcio, Europa League. Lazio - Celtic, attesi a Roma 9000 tifosi scozzesi

Sono novemila i tifosi scozzesi attesi giovedì a Roma per l'incontro di Europa League tra Lazio e Celtic FC in programma alle 18.55 allo Stadio olimpico. In tutto sono previsti 25.000 spettatori. I cancelli d'ingresso saranno aperti alle 15 per il settore ospiti, Curva Sud e Monte Mario, mentre alle 16.30 gli altri settori. I settori Curva Nord, Distinti Sud e Sud Ovest resteranno chiusi.

È stata diffusa una brochure informativa per i supporters del Celtic che giungeranno in città, consultabile via web. Predisposti dei punti di intercettamento e indirizzamento per i tifosi non organizzati in avvicinamento in forma isolata allo Stadio Olimpico. Dalle 14 sarà presente un punto di raccolta per i tifosi ospiti in Piazzale delle Canestre da dove con i pullman Atac saranno trasferiti allo stadio Olimpico.

Previsto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta, compresi motocicli, ciclomotori, parcheggi taxi nelle a partire da 5 ore precedenti l'inizio dell'evento fino a cessate esigenze nelle vie limitrofe dello stadio olimpico e nelle aree XVII Olimpiade e Lungotevere della Vittoria.

Interdizione al traffico veicolare dalle ore 16.00 ad esclusione dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e mezzi di trasporto pubblico fino a cessate esigenze e comunque previe indicazioni del Dirigente del servizio dell'Ordine Pubblico.

Dalle 19 di domani e alle 7 di venerdì nelle aree del centro storico e in Piazzale delle Canestre sarà vietata la vendita per asporto ed il trasporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro.

Lo stesso divieto sarà vigente da 3 ore prima dell'inizio e sino a 2 ore dopo il termine dell'incontro, nella zona dello stadio Olimpico e nelle vie prospicenti - limitazioni estese per l'occasione alle aree del Tridente, in viale delle Magnolie e in Piazzale delle Canestre ed ai bar presenti all'interno di Villa Borghese. Una task force composta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia di Roma Capitale vigilerà sul rispetto delle ordinanze prefettizie e sulla presenza di bagarini, parcheggiatori e venditori abusivi. (Comunicati/Dire)

(Foto di repertorio, tifosi scozzesi)