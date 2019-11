A Palermo Paolo Borsellino e Giovanni Falcone "Crocifissi" su un manifesto

A Palermo, questa mattina sono spuntati due manifesti che ritraggono Paolo Borsellino e Giovanni Falcone appesi in croce. Le raffigurazioni, davvero impressionanti, sono apparse vicino a piazza Pretoria. Sui due "eroi sacri" contro la mafia le diciture "San Giovanni martire" e "San Paolo Martire".

I due manifesti portano la firma "Al Fayeth" ma non si sa a chi corrisponda questo nome e neppure chi li abbia attaccati al muro.

Spesso la mafia e la camorra si rifanno alla religione cristiana, ritenendola di buono auspicio per i loro propositi e atti criminali. Papa Francesco ha espresso con tutta fermezza che la Chiesa non accoglie e rifiuta la criminalità organizzata; "Chi crede in Dio non può essere mafioso" aveva detto a settembre del 2018 in Sicilia.

Quelle di questa mattina sono immagini forti e di grande impatto visivo; perché Palermo ha scelto i suoi modelli e si dichiara contro la mafia.

