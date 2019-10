Roma, Cassazione ribalta Appello: "Mondo di mezzo" non fu Mafia

La Sesta sezione penale della Cassazione ha negato il carattere mafioso dell'associazione guidata da Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. 'Mondo di Mezzo' non fu mafia. La Cassazione ha riconosciuto la presenza di due associazioni distinte a carattere delinquenziale.

Ecco il testo della sentenza della sesta sezione della Cassazione che ha stabilito l'inesistenza dell'associazione mafiosa agli imputati nel processo 'Mondo di mezzo':

"Ritenuta la sussistenza di due associazioni, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Guarnera Cristiano e Gaglianone Agostino per non aver commesso il fatto. Annulla inoltre la stessa sentenza nei confronti di Brugia Riccardo, Buzzi Salvatore, Caldarelli Claudio, Calvio Matteo, Carminati Massimo, Di Ninno Paolo, Garrone Alessandra, Gramazio Luca, Guarany Carlo Maria, Lacopo Roberto, Pucci Carlo e Testa Fabrizio Franco limitatamente al trattamento sanzionatorio per i reati associativi come riqualificati nonché nei confronti di Panzironi Franco quanto al ritenuto concorso esterno nel reato associativo".

Dopo l'annullamento del 416bis, sarà la Corte d'Appello di Roma a dover rideterminare le condanne per i membri delle due associazioni a delinquere 'semplici' - come riconosciute dalla Cassazione - capeggiate da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, essendo caduta anche l'aggravante del metodo mafioso. È quanto stabilito dalla VI sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza sull'inchiesta Mondo di Mezzo.

"E che lo si definisca 'mafia' oppure altro, poco importa: ciò che è successo a Roma a causa di questi delinquenti rimane una montagna di merda". Lo scrive su Facebook Vito Crimi, viceministro all'interno. "Questa sera la sesta sezione penale della corte di Cassazione si è pronunciata sui fatti di Mafia Capitale, riconoscendo l'associazione a delinquere, ma non l'aggravante per mafia". Lo dichiarano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle della commissione parlamentare d'inchiesta Antimafia. "Rispettiamo il parere dei giudici, anche se rimangono molti dubbi sulla vicenda.

Ricordiamo che si tratta di una grave vicenda, che ha inquinato la Capitale e rovinato la sua immagine per anni, a causa dell'intreccio tra criminalità e politica. Per anni vecchi partiti e il malaffare si sono spartiti appalti per la gestione dell'accoglienza dei migranti, del verde pubblico e per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per il MoVimento 5 Stelle la lotta alle mafie continua, e le istituzioni devono rimanere al fianco dei cittadini per prevenirla e combatterla", concludono i parlamentari pentastellati. (Mgn/ Dire)