Cosa fare ad Halloween? Il 31 ottobre nei castelli abitati dai fantasmi

Come sosteneva Alfred Hitchcock “ La paura è quella sensazione che la gente ama provare quando è certa di trovarsi al sicuro”.

Allora decidiamo di fare un viaggio negli inferi ma soltanto perché siamo in salute e al riparo e con un certo valore apotropaico celebriamo gli spettri, le streghe, l’oltretomba. Quale occasione migliore se non la festa più crepuscolare e spaventosa dell’anno? Halloween, il 31 ottobre, la notte in cui il velo che divide i viventi dai morti si fa più sottile tanto che i defunti possono venire a bussare alle nostre porte.

Un' atmosfera in pieno stile Halloween è sicuramente quella di visitare un castello e, perché no, dormirci anche o festeggiare semplicemente. Se poi il castello è infestato, abitato da fantasmi veri, tanto meglio.

La suggestione che si ha entrando in un castello e, per giunta, nella notte più stregata dell’anno è pura adrenalina.

Lazio:

Halloween al Castello Odescalchi di Bracciano con la Famiglia Addams

Nelle bellissime e antiche sale del castello, Gomez, Morticia e i loro consanguinei attendono i partecipanti tra sorprese, strane presenze e particolari avvenimenti.

Halloween a Calcata

Non è un castello, ok, ma è un borgo enormemente suggestivo che da ormai parecchi lustri, dal 1993, si veste a festa nella notte più incantata d’autunno. Arroccato, pieno di atmosfera magica, in provincia di Viterbo, a poco più di 40 km da Roma. I suoi abitanti si sono riappropriati della festa attraverso quella della tradizione contadina che voleva che la notte del 31 ottobre tutte le streghe d’Europa si radunassero per un sabbat e per compiere rituali magici.

Halloween al Castello di Lunghezza, alle porte di Roma, una tre giorni spaventosa. Numerosi gli eventi nello storico maniero fino al 3 novembre.

Lombardia:

Nella Rocca Viscontea veneta di Lonato del Garda (Brescia) si svolgerà una vera e prorpia maratona del brivido dal 28 al 31 ottobre: grande festa tra figuranti in maschera per i corridoi illuminati con la sola luce delle candele, un’atmosfera evocativa.

Piemonte:

In esclusiva per Airbnb, solo quattro ospiti potranno passare per la prima volta la notte di Halloween in una delle due camere allestite nella torre del Castello dei Marchesi Dal Pozzo d'Annone, storica dimora, con vista sul Lago Maggiore, immersa nel verde delle alture sopra Arona, in provincia di Novara. Il 31 ottobre sarà a disposizione anche la camera Vittoria Teresa. I quattro ospiti saranno "in compagnia" di Barbara, il fantasma che, secondo la leggenda, si aggira da secoli tra i corridoi della casa. Al loro arrivo, saranno accolti dai Dal Pozzo per un tour privato del Castello. Dopo la cena offerta dai marchesi potranno partecipare alla festa in maschera a tema Halloween insieme con altri invitati, prima di rimanere soli nella torre con Barbara.

Il Castello di San Giorgio Canavese in provincia di Torino, che è stato il set della fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa, il 31 ottobre ospiterà una grande cena a buffet: per i commensali, sarà allestito nelle segrete del Castello un vero e proprio percorso horror, ‘’Incubo al Castello’’, con cena a buffet. Dalle 23.30 la musica vi travolgerà nel party lungo tutta la notte.

Marche:

Nel borgo marchigiano di Sassoferrato che custodisce il castello sono in programma molti eventi che accontenteranno grandi e piccoli: trucca-bimbi, horror dance, giocolieri, spettacoli di magia, musica live, aperitivi e cene con menù a base di zucca.

La regione più ricca con i castelli del Ducato di Parma e Piacenza è senza dubbio l’Emilia Romagna:

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (Parma), millenario, costruito nel lontano anno mille da Adalberto Pallavicino, tra i più illuminati condottieri del suo Secolo, di cui ne cantano le lodi Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso, ospita un Halloween con cena a lume di candela.

Il Castello di Rivalta (Piacenza) diventerà il Castello degli Orrori: una notte da brividi il 31 ottobre per grandi e bambini

Castello di Gropparello (Piacenza) propone un itinerario horror fantasy per la Notte di Halloween con possibilità di Cena o Banchetto Medievale in costume e con animazione

La Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma) presenta La Noche de Los Muertos in Castello il 31 ottobre, una festa colorata e divertente con cena, musica, balli e animazione a tema per famiglie e bambini.

Al Castello Bardi, in provincia di Parma, l'’Halloween Night si terrà come ogni anno, la sera del 31 ottobre. Una nottata carica di adrenalina e di forti emozioni, in cui i partecipanti, accompagnati da guide in costume, saranno introdotti in diversi scenari e invitati a trovare la modalità per affrontare e sconfiggere le diverse presenze diaboliche. Ciascun gruppo vivrà un’avventura ai limiti del razionale, esplorando oscure segrete, antri nascosti e stanze ormai dimenticate, alla ricerca del signore-vampiro che si nasconde nel Castello di Bardi da millenni alla vista dell’uomo. Al termine dolci e bevande per tutti all’interno della taverna dei soldati.