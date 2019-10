Sammarco: Linciaggio a Filippo Roma getta luce sinistra su Movimento 5 Stelle

"Vorrei esprimere solidarietà e vicinanza a Filippo Roma. La libertà di pensiero ed il giornalismo di inchiesta vanno difesi sempre anche quando si rivolgono con forza verso le proprie idee o il proprio partito. L'aggressione attuata a scapito del giornalista ad opera di attivisti m5s oggi a Napoli non fa onore al movimento.

Spero al più presto di leggere le scuse della sindaca e degli esponenti m5s nazionali. Ricordo a tutti la celebre frase di Voltaire parafrasare dal presidente Pertini: darei la mia vita affinché tu possa esprimere la tua opinione opposta alla mia. Questo è il sale della democrazia. Ogni partito che fonda i suoi valori sulla costituzione italiana dovrebbe ricordarla sempre". Così il capogruppo del PD capitolino Antongiulio Pelonzi.

"Oggi i cinque stelle non hanno fatto un buon servizio né alla sindaca di Roma né alla immagine che danno di loro stessi. Chi parla di trasparenza non può cimentarsi in un linciaggio ai danni di Filippo Roma delle Iene a suon di urla insulti spinte e cazzotti. Quello che è accaduto nella giornata di oggi getta una luce sinistra sul Movimento". Così Gianni Sammarco responsabile della comunicazione di FI Lazio.

(Dire) (Foto di repertorio)