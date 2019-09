Roma. Rifiuti, Raggi: preoccupata per ordinanza Regione, 15 giorni non bastano

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha espresso "preoccupazione per l'esigua durata della nuova ordinanza" della Regione Lazio. Lo si apprende da fonti del Campidoglio. "Dire che in quindici giorni tutti gli impianti di Roma e del Lazio saranno pienamente funzionanti e pronti ad accogliere i rifiuti della Capitale, come afferma la Regione, appare una sottovalutazione del problema - fa sapere Raggi - Due settimane non bastano per la riapertura degli impianti regionali ancora chiusi e soprattutto non tengono conto della necessaria manutenzione dell'impianto di Rocca Cencia, che lavora al massimo delle sue possibilità e senza sosta ormai da dicembre scorso". (Zap/ Dire)