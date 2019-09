LIVE DERBY Lazio 0 - 1 Roma: Kolarov su rigore!

E' già tempo di Derby nella Capitale: allo Stadio Olimpico va in scena Lazio-Roma.

Da una parte i biancocelesti, lanciatissimi dopo il convincente 3-0 in casa della Samp; dall'altra i giallorossi, ancora un po' titubanti a seguito del 3-3 casalingo col Genoa.

Entrambe le squadre confermano il modulo di partenza: Lazio col 3-5-2 e con il solo Leiva al posto di Parolo rispetto alla prima di campionato; mentre la Roma sempre col 4-2-3-1 con Mancini al posto di Juan Jesus.

Fonseca è costretto a fare a meno di Zappacosta, inizialmente titolare ma fermatosi in riscaldamento per un problema al polpaccio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Wallace, Bastos, Patric, Berisha, Marusic, Anderson, Parolo, Cataldi, Caicedo.

All. Simone Inzaghi

ROMA: (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Mirante, Santon, Smalling, Cetin, Veretout, Jesus, Pastore, Diawara, Kluivert, Schick.

All. Paulo Fonseca



LIVE

Primo Tempo

36' - Florenzi rimane a terra dopo un contrasto. Il terzino si rialza e sembra farcela.

32' - Immobile ci prova dai 25 metri, palla di poco a lato.

30' - Cooling break.

30' - Ammonito Zaniolo per un fallo su Luiz Felipe.

27' - Altro palo di Zaniolo! Il trequartista colpisce il legno in una situazione analoga alla precedente.

26' - Giallo a Luiz Felipe per un brutto intervento ai danni di Kluivert.

25' - Palo di Correa! Altro legno colpito dai biancocelesti, stavolta con il fantasista che calcia da sinistra a giro.

24' - Palo clamoroso di Immobile! Su lancio lungo, Milinkovic fa la torre per Immobile, che riceve in area e calcia fortissimo colpendo il palo.

21' - Grande parata di Pau Lopez su deviazione aerea di Immobile. L'attaccante biancoceleste aveva spizzato dal primo palo verso il secondo.

17' - ROMA IN VANTAGGIO! KOLAROV! Il serbo si presenta sul dischetto e non sbaglia aprendo col piatto. 0-1

16' - Rigore per la Roma! Dzeko crossa dal centro-sinistra ed è netta la deviazione di mano di Milinkovic.

10' - Radu stende Zaniolo, non arriva il giallo.

6' - Milinkovic ci prova col collo destro dal limite: Lopez blocca.

4' - Palo di Zaniolo! Il giovane talento si gira sulla trequarti e calcia rasoterra col sinistro colpendo il palo interno.

2' - Lazio vicina al vantaggio! Prima Leiva colpisce il palo con un tiro al volo dalla distanza, poi Fazio salva la porta su ribattuta di Immobile.

0' - Si parte: calcio d'inizio per la Roma.