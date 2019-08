Rifiuti. Roma, allarme Raggi: aziende non rispettano ritiro spazzatura

"È necessario che l'ordinanza di Zingaretti sia prorogata anche dopo settembre, perché c'è necessità di altri spazi per il conferimento. Da settimane chiedo una riunione della nuova cabina di regia. Sui rifiuti siamo allineati dal punto di vista politico, il punto è tecnico". E' quanto ha annunciato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in una conferenza stampa in Campidoglio. La prima cittadina di Roma ha inoltre dichiarato:

"Da Ama ci arrivano segnali che non sono confortanti. Le aziende non rispettano quanto abbiamo concordato: non stanno ritirando i rifiuti di Roma. Parlo dell'impianto in Abruzzo, o della Rida che ha ridotto le quantità. A questo si deve sommare che Rocca Cencia, che sta lavorando a pieno regime, andrà in manutenzione e che l'impianto Colari a Malagrotta non riaprirà. Per questo le istituzioni si devono mettere a lavorare insieme per prevenire la situazione". (Zap/ Dire)