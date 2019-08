Stadio Roma, Montino: la Lazio a Fiumicino? Disponibile, per il bene della città

"Se saltasse l'interlocuzione con la Roma, perché magari si sblocca la situazione a Roma, e si presentasse Lotito dicendo 'io ho in mente di fare lo stadio della Lazio', io sono disponibile, apro porte e finestre e dico 'benissimo, discutiamone'. Non ho una pregiudiziale da club, io faccio l'amministratore pubblico e quindi penso al meglio della città.

La ricaduta è molto importante". Lo ha detto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, intervistato da Radio Radio a proposito degli incontri che sta tenendo con il club della Roma per discutere dell'ipotesi di realizzare a Fiumicino lo Stadio della Roma. "Poi- ha aggiunto- a quel punto Lotito dovrà decidere se lasciare il versante Nord Est della Capitale e andare sul versante Ovest. Se ci siamo sentiti su questo? No, non mi ha mai chiamato. Ci siamo sentiti per altre cose, non su questo francamente". (Dip/ Dire)