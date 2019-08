Roma. Rifiuti, Pd Lazio: da Raggi tre bugie in un tweet

"Virginia Raggi non ha letto il Piano e quindi non lo conosce ma spara a zero. Che strano sindaco". Lo scrive in un post su Facebook il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre. "Nel Piano, scritto in italiano, non è prevista, neanche nelle note a margine piccole piccole, una maxi-discarica. E-spiega Astorre- non è vero che la Regione ha atteso 7 anni per un nuovo Piano rifiuti. Era in vigore quello precedente, ovvero del 2012 che ha, per legge, valenza di 6 anni.

La Regione a guida Zingaretti è nei tempi previsti. Tre errori, tre bugie in tre righe di un tweet firmato Raggi, altro che piaghe di Roma. Non male per il primo commento della sindaca che ha distrutto l'immagine della Capitale nel mondo e umiliato i romani. Tanto alla prossima emergenza - conclude Astorre - la Raggi darà la colpa a Giulio Carlo Argan". (Mgn/ Dire)