Esselunga porta Starbucks (by Nespresso) nel carrello dei romani

Esselunga colpisce ancora e la novità è di quelle destinate a far rumore: in un sol colpo la GDO della famiglia Caprotti mette nel (nostro) carrello due nomi di assoluto prestigio: Starbucks e Nespresso. "i prodotti Starbucks by Nespresso e Starbucks by Dolce Gusto (Nescafè n.d.r.) sono distribuiti in esclusiva, per la gdo italiana, da Esselunga - spiega una nota dell’ufficio stampa -. L’accordo è frutto della lunga collaborazione di Esselunga con Nestlè e va nella direzione di una continua innovazione nelle proposte nei confronti dei clienti. Gli espositori sono presenti in tutti i 158 negozi Esselunga della rete, compresi i 2 del Lazio di Roma Prenestino, in viale Togliatti, e di Aprilia.”

Un accordo dove sembra vincano tutti: Esselunga con l'esclusiva che dovrebbe portare nuovi clienti nei punti vendita; Nestlè, che sia pure per tramite di altro brand, porta le sue capsule Nespresso fuori dalla cerchia, elegante ma pur sempre ristretta, dei suoi negozi, cosa presumibilmente molto gradita a quella clientela che ha difficoltà a raggiungere i punti vendita ma poco avvezza agli acquisti online. Starbucks che, entrando addirittura nelle case, consente agli italiani di familiarizzare con il marchio.

Vincono i clienti Nespresso, almeno quelli delle zone non servite dagli store, che avranno una scelta in più negli scaffali. Per i clienti Nescafè ci sarà inoltre il piacere esclusivo di gustarsi il famoso cappuccino Starbucks o il latte macchiato al gusto caramello.

I clienti negli scaffali troveranno tredici “referenze”; sette per la Nespresso: Blonde, Columbia, Sumatra, House blend (lungo), Espresso roast (anche decaffeinato) e, seguendo un trend già consolidato di dedicare alcuni gusti a città italiane, Verona (la città degli innamorati).

Cinque le referenze per la macchinetta Nescafè: Blonde espresso roast, Colombia, Espresso roast e House blend (Americano), il Cappuccino ispirato all’omonimo in vendita nelle caffetterie Starbucks e, per finire, il latte macchiato al caramel.

"Questa forte collaborazione - conclude la nota - sta producendo ottimi risultati come si può intuire sia dalle vendite che dai commenti sui social. I prodotti Starbucks sono disponibili anche sul web”.