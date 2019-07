Roma, Zingaretti consegna i primi appartamenti ristrutturati a Corviale

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti oggi ha consegnato agli assegnatari i primi quattro appartamenti ristrutturati del complesso di edilizia popolare Ater a Corviale. Gli appartamenti fanno parte di un lotto di nove alloggi al quarto piano, dove entro luglio saranno completati i lavori. Alla consegna hanno partecipato anche l’assessore alle Politiche Abitative della Regione Lazio Massimiliano Valeriani e il direttore generale di Ater Roma Andrea Napoletano.

"Si aspettava da oltre vent’anni la riqualificazione di Corviale - ha dichiarato Zingaretti -. Ci hanno fatto addirittura un film, se vogliamo dire la verità non ci credeva nessuno. Dopo un investimento di oltre 20 milioni di euro inizia la riconsegna degli appartamenti e soprattutto il rifacimento del quarto piano che sarà il ‘miglio verde’ e di tutto il palazzo di Corviale. È un bellissimo segnale che dimostra come a Roma non ci sono solo gli sgomberi e l’abbandono delle periferie ma c’è anche chi alle periferie ci pensa o con un intervento culturale o con una palestra o con un campogiochi".

"Spero - ha aggiunto il governatore del Lazio - che questo porti le persone ad avere più fiducia perchè tutto si basa sulla scelta di alcuni cittadini che mesi fa hanno abbandonato la propria casa abusiva e con questa fiducia ora rientrano in appartamenti nuovi. Ci sono due principi da tenere insieme quando si parla di case: quello della legalità, che prevede una tutela dei proprietari degli immobili delle case occupate, e il diritto alla casa".