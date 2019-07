Di Battista: Tutti vogliono buttarla giù, ma Raggi lotta e non si piega

"Se avesse detto SÌ alle Olimpiadi di Caltagirone oggi sarebbe l'eroina del sistema. Se avesse chiuso un occhio davanti al crimine organizzato (leggete quel che dice Nicola Morra sui clan mafiosi a Roma) oggi vivrebbe più tranquilla. Se fosse stata una del "sistema" Zingaretti avrebbe scritto un'ordinanza più bella della Divina Commedia e gli impianti del Lazio starebbero tutti a lavorare alla grande.

Se fosse stata una del "sistema" i giornali non l'avrebbero mai descritta come una volgare messalina. Se la condanna che si è beccato Sala fosse arrivata a lei orde di pennivendoli sarebbero andati a citofonare casa per casa per informare i cittadini descrivendola come una ladra. Se fosse stata una sindaca del PD la Rai avrebbe già mandato in onda una fiction su di lei. Ma è del Movimento, non si è piegata al malaffare e combatte. E tutti, ma dico tutti, si sono messi in testa di buttarla giù. Coraggio Virginia, siamo tutti con te!". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista.