Roma, Raggi "Atac è salva". E intanto a via Calabria un bus va a fuoco

Di nuovo un bus Atac incendiato. Questa volta è accaduto nei pressi di piazza Fiume, a via Calabria, dove si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Si tratta del tredicesimo bus andato a fuoco dall'inizio dell'anno.

Tutto è successo a pochi minuti di distanza da un annuncio della sindaca Virginia Raggi su Facebook proprio in materia di trasporto pubblico: "Atac è salva, trasporto pubblico più efficiente - ha scritto la prima cittadina -: 250 autisti hanno passato i test e presto prenderanno servizio, 147 nuovi operai entreranno in azienda terminate le selezioni, nuove assunzioni che cambieranno la vita a molte famiglie".

"A Roma - hanno commentato su Facebook Nando Bonessio e Sivana Meli dei Verdi -, il parco autobus circolante è più che dimezzato rispetto alla domanda dei cittadini e molti bus sono fatiscenti, o aspettano da mesi interventi di manutenzione. Per non parlare delle situazioni paradossali: in un garage di Bologna, 50 nuove navette comprate dal Campidoglio un anno fa aspettano di partire alla volta della Capitale, al porto di Salerno stazionano i 70 autobus affittati da Tel Aviv che non possono essere immatricolati perché Euro 5. È inaudito che in una città come Roma, la salute e l’incolumità delle persone sia costantemente a rischio".