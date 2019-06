Sposarsi a Roma: le location più belle

In Italia abbiamo l’onore di poter vantare di alcune delle città più belle e romantiche al mondo: fra le altre, Firenze, Venezia, Napoli, Roma. Proprio la nostra capitale, Roma, la città eterna, è spesso scelta da giovani coppie che stanno per convolare a nozze. Roma viene scelta come sede del proprio matrimonio non solo da romani o da cittadini della regione Lazio, ma anche da tanti altri italiani o da persone di tutto il mondo. Il motivo è quasi banale: il patrimonio artistico e culturale, le bellezze della città, gli scenari e i paesaggi mozzafiato rendono Roma la location ideale per vivere il proprio giorno più bello, fra scatti fotografici straordinari e tramonti indimenticabili.

Le location più belle per il proprio matrimonio a Roma

E se tutto questo non bastasse, i futuri sposi hanno proprio l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la location della funzione religiosa, poiché in città ci sono chiese diverse per storia, ubicazione, stile architettonico. Per non parlare, poi, della scelta della location del proprio ricevimento: castelli, ville, antiche dimore e tanto altro. A Roma si può trovare la location perfetta per soddisfare tutte le esigenze e per vivere un matrimonio da favola.

Spesso gli sposi hanno in mente uno stile ben preciso per il ricevimento del proprio matrimonio: c’è chi desidera un matrimonio sobrio ed elegante, c’è chi lo vuole sfarzoso e “in grande”, chi desidera un ricevimento per pochi intimi, chi, invece, vuole qualcosa di stravagante e diverso da tutti gli altri.

È normale: nel giorno del proprio matrimonio gli sposi decidono ciò che piace a loro ed ognuno ha dei gusti diversi, che devono essere soddisfatti pienamente nel proprio giorno più bello.

Roma vanta location meravigliose per andare incontro alle esigenze e alle preferenze di ogni coppia di futuri sposi: terrazze in cui fare aperitivi eleganti, castelli in cui ogni sposa può sentirsi una principessa, dimore antiche in cui rivivere i fasti della Roma antica, vecchi casali o ville, strutture moderne e all’avanguardia in cui gustare menu ricercati e raffinati. Insomma, la location ideale per il proprio matrimonio esiste eccome nella capitale d’Italia!

Dimore antiche per il proprio matrimonio a Roma

Immerse nelle campagne romane ci sono dimore antiche, castelli, ville e tenute, perfette per chiunque ricerchi, per il giorno del proprio matrimonio, uno stile rustico e curato.

Qui sarà possibile respirare e rivivere la bellezza dei tempi antichi e, nello stesso tempo, godere di paesaggi immersi nella natura, scenari perfetti per le proprie foto ricordo del giorno più bello.

Il vantaggio di ambientare il ricevimento del proprio matrimonio in una tenuta in campagna è il fatto di poter svolgere alcune fasi del ricevimento (l’aperitivo o il taglio della torta) all’aperto, in meravigliosi giardini o spazi verdi.

Terrazze e ricevimenti moderni per il proprio matrimonio a Roma

Per chi, invece, desidera un matrimonio più moderno, scegliere come location una terrazza che abbia come paesaggio tutto lo skyline della città di Roma è sicuramente una scelta azzeccata.

Gli ospiti rimarranno a bocca aperta ad ammirare il paesaggio e a gustare piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna, che potranno essere apprezzati anche dai palati più esigenti.

A Roma sarà possibile scegliere anche altre strutture moderne che spesso ospitano sfilate, mostre e congressi: questo fa intuire che possano essere la scelta ideale per chiunque voglia stupire nel giorno del proprio matrimonio con un grande evento.