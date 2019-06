Mercato automotive, maggio 2019: Bmw, Audi, Volkswagen in trend positivo

Mercato automotive, i dati di maggio 2019: Bmw, Audi e Volkswagen mantengono il trend positivo

Terminato da poco maggio possiamo osservare bene i numeri relativi al mercato automobilistico.

In particolare, per quanto riguarda le immatricolazioni, dunque la vendita di auto nuove, i numeri si attestano a 197.307 nuove registrazioni.

Numeri che complessivamente, tenendo conto quindi anche dei mesi precedenti, fanno ben sperare per quella che sarà l’economia a quattro ruote del 2019.

La vendita di auto nuove ha infatti ripercussioni su altri settori collegati anche indirettamente. Stiamo parlando ad esempio del mercato delle automobili usate. Più auto nuove significa infatti più modelli usati disponibili.

Ciò comporta chiaramente di offerte e prezzi sempre più vantaggiosi, che tuttavia non costringono a rinunciare alla qualità.

I modelli dei brand più affidabili e sicuri, infatti, consentono di avere una macchina che, anche se non nuova di zecca, si presenta comunque come un mezzo affidabile, sicuro e che garantisce nel tempo.

Tra le case che hanno registrato i numeri migliori nel mese di maggio troviamo, ad esempio, Bmw. La casa tedesca si rifà perfettamente al discorso di cui sopra per quel che riguarda le macchine usate.

I loro modelli sono in grado di essere, nel tempo, ottime automobili su cui poter contare anche per le vetture usate.

Tra le Bmw più vendute troviamo la X3. Il SUV tedesco si impone fin dalla carrozzeria, dove troviamo unito lo spirito sportivo alle caratteristiche tipiche delle più imponenti SUV. La guida risulta infatti perfettamente tarata sia per affrontare il traffico cittadino che le più ruvide strade fuori città.

Non solo sprint, però. All’interno dell’abitacolo il design ed i materiali offrono uno spazio ampio, luminoso ed estremamente elegante. Inoltre non manca niente per quanto riguarda il lato tecnologia, come dimostra il display al centro della plancia da cui è possibile controllare alcuni aspetti della vettura oltre al reparto multimediale.

Tra gli altri brand che hanno fatto registrare numeri positivi sul mercato troviamo ad esempio Volkswagen. I tedeschi registrano infatti un aumento del 5%, così come Audi che si ritaglia un +3%.

In questi casi tra i modelli più venduti troviamo la Tiguan per la casa di Wolfsburg, mentre per l’altra la Q3, a dimostrazione di come crossover e SUV siano tra le categorie più attraenti sul mercato.