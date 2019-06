Centauro di Roma perde la vita per un incidente stradale a Carsoli

Un incidente stradale è costato la vita ieri mattina ad un ragazzo di 27 anni di Roma sulla via Tiburtina Valeria all'altezza di Carsoli, in Abruzzo. Il giovane, che era in moto con un gruppo di amici romani, è morto dopo aver sbattutto il capo contro il guardrail.

Nell'affrontare la curva di Pietrasecca, il 27enne ha perso il controllo del mezzo e nello scivolare sull'asfalto, il casco si è sfilato dalla sua testa. L'impatto è stato molto violento e il giovane è deceduto sul colpo.

Gli amici, che si sono subito fermati per prestare soccorso, hanno chiamato immediatamente il 118. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri di Carsoli.