Rifiuti, Raggi: in alcune zone la raccolta non ha funzionato bene

"In questi giorni in alcune aree della città il servizio di raccolta dei rifiuti non ha funzionato correttamente. Ma Ama sta lavorando affinché tutte le criticità che si sono verificate si risolvano rapidamente. Stiamo vigilando e non ci fermeremo". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Come potete vedere dalle immagini che vi mostro - ha aggiunto la prima cittadina facendo riferimento ad alcune foto postate -, i cassonetti davanti ai principali ospedali romani sono vuoti. La notizia di una presunta “emergenza” non trova fortunatamente alcun fondamento".

"Credo - ha sottolineato la sindaca - che i cittadini vadano sempre informati e che sia doveroso fare chiarezza sulla situazione generale degli ultimi mesi da quando ho deciso di riprendere la delega specifica. Fino ad aprile abbiamo assistito ad un miglioramento della raccolta rifiuti, con un positivo incremento della raccolta differenziata, che ha raggiunto la quota del 46,3% nel mese di aprile. È ancora poco ma segnale di una importante inversione di tendenza. Un guasto al nastro trasportatore del Tmb di Rocca Cencia, poche settimane fa, ha portato ad un rallentamento di circa 750 tonnellate di rifiuti in meno al giorno. Ma non solo. A questo disagio si sono unite alcune questioni di disponibilità degli spazi per portare fuori Roma i rifiuti sulla base di spazi, non rilasciati agli impianti Acea (pubblici) dal Tmb Malagrotta. E questo nonostante gli accordi che la società del tmb aveva sottoscritto con la Regione Lazio. Il riavvio a pieno regime dell’impianto e l’intervenuta disponibilità di questi spazi, consentiranno però ad Ama di rientrare progressivamente, a breve, nella situazione di equilibrio e stabilità della raccolta garantita sino ad ora. Ogni piccolo gesto può rivelarsi decisivo. Quello che facciamo ricade sugli altri. Con l’approvazione di una nuova governance e del contratto di servizio per Ama, la situazione è destinata a tornare alla normalità. Il nostro impegno non si ferma".

"Permettemi di ringraziare tutti i cittadini che collaborano con la raccolta differenziata che riduce costi e disagi per la città - ha concluso Virginia Raggi -. Ringrazio anche tutti i dipendenti di Ama che si stanno impegnando con un lavoro senza sosta".