Roma. Canili, Fdi: Da Gestore clima intimidazione verso volontari

"La gestione dei canili comunali sta diventando inquietante, per colpa di un'Amministrazione comunale a guida M5s, incapace a prendere delle decisioni volte alla salvaguardia dei tanti animali, tra cani e gatti, di cui è custode, permettendo che in queste ultime settimane stiano succedendo diverse morti per malattie infettive.

Una pessima gestione da parte del Comune di Roma, del gestore e della Asl Rm3 che, come Fratelli d'Italia stiamo cercando di portare alla luce. Ora ci arriva anche la notizia da parte delle associazioni animaliste che prestano il loro lavoro all'interno di Muratella e Ponte Marconi, che una volontaria sia stata allontanata dal gestore con maniere poco ortodosse, in quanto accusata di documentare attraverso fotografie e immagini video il vergognoso modo in cui vengono tenuti gli animali.

Vogliamo ricordare che la presenza delle associazioni di volontariato animalista nei canili e gattili pubblici o privati convenzionati, è da considerarsi un requisito indispensabile per il contratto e/o convenzione di affidamento del servizio e sono previsti idonei protocolli per garantire che tale condizione sia rispettata, come riportato anche dalla Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo della Regione Lazio, al punto A.4 requisiti specifici delle strutture.

Non esiste inoltre un regolamento autorizzato da Roma Capitale che vieti ai volontari di fotografare gli animali, un mezzo importante per cercare loro delle adozioni. Il gestore si scusi con la volontaria e Roma Capitale intervenga per porre fine a questa gestione opaca dei canili. Noi come Fratelli d'Italia continueremo a portare alla luce tutte le criticità presenti nei canili comunali, perché il nostro pensiero principale è il benessere degli animali". Cosi' in un comunicato Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea capitolina e Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. (Comunicati/Dire)