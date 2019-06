Festa della Repubblica, una giornata di conciliazione ferma le polemiche

"Una grande giornata di festa per tutti gli italiani e per la città di Roma che ha l'onore di ospitare la rivista militare e rendere il giusto tributo a chi con spirito di sacrificio e abnegazione difende il nostro Paese". Lo ha dichiarato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha assistito in via dei Fori Imperiali alla tradizionale parata militare per la 'Festa della Repubblica' alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e delle più alte autorità dello Stato. E per un giorno si placano anche le polemiche e le schermaglie che da settimane sono una costante della pagina politica nel nostro Paese e che dopo il voto europeo si erano fatte ancora più acide.

*Foto dei Vigili del Fuoco

Leggi anche: