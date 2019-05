Calciomercato, trovata l'intesa di massima fra Milinkovic-Savic e Juve

Sergej Milinkovic-Savic, nominato calciatore straniero dell'anno in Serie A, sembrerebbe a un passo dal lasciare la Lazio. Il serbo, infatti, è un obiettivo concreto della nuova Juventus, che sta cercando di accelerare per chiudere la trattativa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, sarebbe stata raggiunta anche un'intesa di massima con il giocatore.

Ora, per Paratici, sarà necessario trattare con la Lazio per l'intesa legata al prezzo del cartellino ed eventuali contropartite tecniche. L'anno scorso, per Savic, il presidente Lotito arrivò a chiedere una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Si tratta, ma a una cifra inferiore.