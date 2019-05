18 arresti tra Lazio e Calabria, sodalizio criminale a Montespaccato

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo nel Lazio e in Calabria un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di diciotto persone appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

L'organizzazione criminale smantellata aveva base nel quartiere di Montespaccato. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, le Fiamme Gialle hanno arrestato in flagranza sette soggetti tra corrieri e fiancheggiatori e hanno sequestrato oltre 100 kg di cocaina, circa 143 kg di hashish, un laboratorio clandestino, 20 armi da fuoco, 6 kg di esplosivo e 5 detonatori.

A capo del sodalizio vi era un personaggio emergente nel panorama criminale romano, coollegato a esponenti di note cosche di stampo mafioso, rispetto alle quali era diventato un importante canale di distribuzione della droga.