Rifiuti, domani a Roma raccolta straordinaria nei Municipi pari

Domenica 19 maggio a Roma torna la campagna "Il Tuo quartiere non è una discarica", la raccolta straordinaria gratuita mensile dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama insieme al Tgr Lazio. In questo quinto appuntamento del 2019 saranno coinvolti i municipi pari della Capitale.

Dalle 8 alle 13 i cittadini avranno a disposizione 15 siti: 10 ecostazioni (postazioni mobili allestite per l'occasione) e 5 Centri di Raccolta Ama presso cui conferire sia i classici rifiuti ingombranti (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) sia le apparecchiature elettriche e elettroniche (i cosiddetti Raee come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori).

Anche i centri di raccolta situati nei municipi dispari saranno regolarmente aperti con il consueto orario domenicale. Presso la postazione di viale Francesco Caltagirone (VI municipio) sarà allestito un desk informativo sul nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta attivato nei giorni scorsi nel quartiere Ponte di Nona. In 3 postazioni (via Necchi, via Benedetto Croce e via Andrea Barbato) sarà anche possibile conferire contenitori con residui di vernici e solventi, tipologia di rifiuto che richiede particolari procedure di smaltimento.

Presso la postazione di via Mattia Battistini, 545 (XIV municipio), grazie alla collaborazione tra Ama e l'Associazione "Joni and Friends Italia" Onlus, i cittadini potranno consegnare anche ausili sanitari dismessi ancora in buono stato (sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, tutori, ecc.) da donare a persone diversamente abili bisognose.

I cittadini potranno poi disfarsi di vecchie biciclette, anche non funzionanti, consegnandole all'Associazione Culturale Ciclonauti, che Ama ospitera' nelle postazioni di piazza Valerio Massimo, via Tommaso Smith, via Ambrogio Necchi, Ponte Mammolo, piazza San Giovanni di Dio e via Andrea Barbato. Le vecchie bici (o parti di esse) saranno recuperate/riciclate, rimesse a punto e successivamente restituite alla cittadinanza attraverso iniziative ludico-culturali, di beneficenza, ecc.

Ama provvederà a differenziare secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, ecc.) i rifiuti riciclabili raccolti e ad avviarli alle rispettive filiere di recupero. Si ricorda, inoltre, che l'azienda mette quotidianamente a disposizione dei cittadini altri due canali per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici, che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali: i Centri di Raccolta Aziendali aperti tutti i giorni e il servizio di ritiro a domicilio al piano strada per i materiali fino a 2 metri cubi di volume. Il ritiro puo' essere prenotato tramite il ChiamaRoma 060606 oppure compilando l'apposito modulo di richiesta nella sezione Servizi on-line del sito www.amaroma.it. Per informazioni sull'iniziativa e sui siti coinvolti, i cittadini possono visitare il sito www.amaroma.it o contattare la Sala Operativa AMA, tel. 0651693339/3340/3341.

(Ag. Dire)