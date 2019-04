Roma. Prati, molotov contro circolo Lega, indaga la Digos

Una bottiglia incendiaria è stata lanciata la notte scorsa, intorno alla mezzanotte circa, contro la cancellata del circolo Lega Capitale di via Alessandro Farnese, in zona Prati a Roma. La bottiglia è esplosa ma le fiamme si sono subito spente per la pioggia. A dare l'allarme una chiamata al 112. Non risultano danni particolari o persone ferite. Sull'episodio indaga la Digos.

Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, dichiara in una nota: "Il sindaco di Roma Virginia Raggi e le altre forze politiche tacciono sulla molotov lanciata contro il portone della sede della Lega?", e aggiunge: "Nessuno fermerà le battaglie della Lega per Roma, la Regione Lazio e l'Italia. Solidarietà a Maurizio Politi e ai militanti romani, avanti tutta!". (Ago/ Dire)