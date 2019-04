Roma, Pasqua e Pasquetta a San Paolo con il Festival Street Food

La terza tappa romana del gustosissimo Tour 2019 della Typical Trcuck Street Food approderà nel quartiere Ostiense, a due passi dalla Basilica di San Paolo fuori le mura. Si parte giovedì 18 per un viaggio nel mondo dello street food fino al 22 Aprile. Il più famoso ristorante street food della capitale aprirà i battenti all'interno dei giardini di Parco Ricciardi, San Paolo, dove verranno selezionati tantissimi Street-Chef professionisti provenienti da diverse parti d'Italia.

A bordo dei loro Truck e ApeCar gli Chef vi delizieranno con le loro ricette tipiche. Un piatto tira l'altro in un vortice di delizie generato da un mix perfetto di tradizione e sperimentazione culinaria. Sfiziosi antipasti, ottimi primi della tradizione e magnifiche novità gastronomiche. Da giovedì verrà allestito un vero e proprio villaggio dedicato al cibo on the road fino a festeggiare Domenica la Pasqua e Lunedì 22 la Pasquetta.

Al festival dello Street Food non solo cibo espresso, protagonista della cinque giorni di San Paolo artisti di strada e circensi, musica, divertimento e laboratori per i bambini. Presenza particolarmente gradita è la compagnia del CIRCUS VILLAGE, che vi stupirà con i loro spettacoli e performance, trampolieri, giocolieri e animazione.

Nel villaggio Ttsfood verrà allestito un grande ledwall che trasmetterà in diretta le varie preparazioni dei nostri street chef in modo da non farvi perdere neanche un istante della magia del Festival. Al calar dell'imbrunire andranno in scena suggestivi FIRE SHOW, musica, arte e fuoco per uno spettacolo emozionante e fiabesco. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, bolle di sapone e tanti giochi da fare in famiglia.

Al Festival Street Food di San Paolo si potrà gustare il meglio della cucina da strada: Hamburger gourmet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora abruzzesi; Patata twister con vari condimenti; Frittura di pesce, hamburger di tonno o pesce spada, tortini di pasta al salmone, spiedini di pesce, ostriche e prosecco.

Specialità regionali, Supplì, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti; Pasta alla carbonara; Olive e cremini ascolani; Pizza e calzoni cotti a legna; Patate fresche e fritte al momento metodo Olandese; Tigelle e gnocco fritto; Tanti gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, creme di pistacchio e cassatine; Patate e pollo fritti sul posto. bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi, caramelle di tutti i tipi, liquirizie e molto altro ancora.