Roma. Casal Bruciato, Pd-Civica: "Estrema destra strumentalizza disagi"

"Escalation di proteste strumentalizzate da movimenti razzisti di estrema destra. Siamo più che preoccupati per quanto sta accadendo da questa mattina a Casal Bruciato, nel IV Municipio, per l'assegnazione di un alloggio popolare, all'indomani dei fatti di Torre Maura. Oggi la famiglia alla quale era stato assegnato l'appartamento è stata costretta ad allontanarsi scortata dalla forza pubblica. E' un fatto gravissimo.

Le periferie devono al più presto essere rimesse al centro dell'azione politica e vanno respinti al mittente tutti i tentativi beceri di speculare sui drammi delle persone. Questi quartieri non possono diventare solo una vetrina, essere al centro del mondo per pochi giorni e poi tornare nel dimenticatoio. In questi giorni difficili per Roma servono presenze più forti dello Stato e delle istituzioni locali.

La solitudine ora, dopo l'abbandono, non fa che aggravare la rabbia di tanti cittadini che vivono la difficoltà della disoccupazione e della crisi economica, disagi più forti nelle periferie. Per dare voce e dimostrare la presenza delle istituzioni rinnoviamo la nostra richiesta a tenere al più presto un Consiglio straordinario in mezzo alle persone, per raccogliere e ascoltare le loro richieste ed essere concreti nelle proposte.

L'aula di Roma deve poter svolgere questo ruolo, soprattutto per rafforzare una maggioranza ogni giorno sempre più debole". Così in una nota i consiglieri capitolini della Lista Civica e del Partito Democratico.