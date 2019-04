La Roma soffre ma vince con la Sampdoria grazie a un gol di De Rossi

Torna il sorriso in casa Roma: a Genova, sul campo della Sampdoria, i giallorossi vincono 0-1 dopo una gara equilibrata, sbloccata da un gol del suo faro Daniele De Rossi.

La formazione di Ranieri sale dunque a quota 51, a un punto dal Milan e in attesa delle partite di Atalanta e Lazio.

Ecco com'è andata.



IL TABELLINO

SAMPDORIA-ROMA 0-1 (75' De Rossi)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Vieira (89' Sau), Linetty (58' Jankto); Saponara (58' Gabbiadini); Defrel, Quagliarella.

A disp.: Rafael, Belec, Ramirez, Colley, Tavares, Ferrari.

All. Marco Giampaolo

ROMA (4-2-3-1): Mirante, Karsdorp (51' Jesus), Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini (66' Dzeko), Kluivert (72' El Shaarawy); Schick.

A disp.: Olsen, Fuzato, Marcano, Nzonzi, Riccardi, Ünder, El Shaarawy.

All. Claudio Ranieri



LA CRONACA

2° Tempo

95' - Triplice fischio: Sampdoria 0 - 1 Roma.

94' - Rischio colossale per la Roma: su un brutto rilancio di Mirante raccolto dalla Samp, Defrel viene lanciato in profondità ma non trova l'equilibrio per calciare, ostacolato da Manolas.

92' - Giallorossi bassissimi a difendere la porta.

90' - Gabbiadini ha l'occasione di pareggiare con la testa, pescato da un traversone di Jankto, ma mette a lato.

90' - 5 minuti di recupero.

90' - Zaniolo colpisce il palo tirando direttamente da calcio d'angolo!

89' - Nella Sampdoria entra Sau al posto di Vieira. Sono 4 ora gli attaccanti in campo per i padroni di casa.

88' - Giallo a Gabbiadini, reo di aver fermato Schick che ripartiva palla al piede.

85' - Ultimi attacchi da parte della Samp, mentre la Roma fatica a tenere il pallone e cerca sempre di buttarlo dalle parti di Dzeko.

78' - Dzeko col mancino dal lato sinistro dell'area, Audero blocca in due tempi.

76' - Attimi di tensione per il silent check del VAR sulla posizione di De Rossi, ma il gol viene convalidato.

75' - ROMA IN VANTAGGIO!!! DE ROSSI! Angolo battuto da Kolarov, Schick prolunga con la testa e sul pallone va De Rossi che con la coscia ribadisce in rete. E' 0-1.

71' - Ultimo cambio nella Roma: El Shaarawy prende il posto di Kluivert.

70' - Serie di pericolosi capovolgimenti di fronte che però non si concretizzano.

65' - Sostituzione Roma: Dzeko entra al posto di Pellegrini. Schick si schiera alle spalle del bosniaco.

58' - Giampaolo si sbilancia: dentro Jankto e Gabbiadini, fuori Linetty e Saponara. Samp ora con 3 attaccanti.

56' - Bel tiro di Saponara da posizione decentrata: il pallone finisce di poco sopra la traversa.

53' - Giallorossi ancora pericolosi: Zaniolo sul secondo palo raccoglie un cross di Kolarov ma col sinistro calcia male dopo aver controllato.

50' - Problemi fisici per Karsdorp, costretto a uscire: al suo posto entra Juan Jesus.

49' - Occasione per la Roma: bel cross di Karsdorp per Schick che sul secondo palo sovrasta Andersen di testa ma mette di poco a lato.

45' - La Samp dà il via alla ripresa.



1° Tempo

45' - Termina un equilibrato primo tempo, squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

44' - Bravo Audero ad uscire a 30 metri dalla porta su una palla lunga destinata alla corsa di Schick.

43' - Ammonito anche Kolarov dopo aver atterrato Praet sulla fascia. Il serbo era diffidato, salterà Roma-Udinese.

42' - Giallo anche per Schick, in ritardo a centrocampo.

37' - Giallo a Saponara per un fallo su Karsdorp, che se ne era andato in progressione sulla fascia destra.

34' - Occasione anche per la Roma, con Cristante che raccoglie un pallone da una mischia in area e calcia all'improvviso ma mette largo.

30' - Samp pericolosa: punizione dai 35 metri, Quagliarella fa la sponda per Tonelli che da centro area calcia alto senza grandi pressioni.

24' - Vola Mirante a smanacciare un sinistro dal limite di Defrel.

20' - Kluivert, viceversa, dalla sinistra rientra sul destro e calcia dal limite, ma il tiro viene smorzato dal difensore e quindi bloccato a terra da Audero.

19' - Bello spunto di Zaniolo che dalla destra rientra sul mancino e la mette in area per Pellegrini, il quale devia di testa ma indirizza troppo alto.

13' - I ritmi si sono abbassati, con le squadre che ora fanno possesso in cerca del giusto varco.

6' - Blucerchiati vicini al vantaggio: tocco morbido di Saponara a servire Quagliarella che, al volo all'interno dell'area di rigore, scarica di sinistro spedendo di poco alto.

5' - Pressione fallosa di Vieira su Pellegrini al limite dell'area di rigore giallorossa: punizione per gli ospiti.

2' - Velleitario tentativo dalla distanza di Saponara: pallone ampiamente a lato.

1' - Si inizia: la Roma attacca da Curva Nord verso Curva Sud