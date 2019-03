Cultura. Roma, settimana eventi in biblioteche e Municipi

Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 25 al 31 marzo nelle Biblioteche e nei Municipi.

Municipio I.

Alla Biblioteca Enzo Tortora, via N. Zabaglia 27b, nell'ambito di Roma città dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019 il 25 marzo alle 10.30 laboratorio a cura dell'associazione ConUnGioco Sulla luna con Leonardo.

Staccarsi da terra, per le scuole. Per la rassegna Cineforum di marzo mercoledi' 27 alle 16.30 proiezione del film Carnage (2011) di Roman Polanski. Riservato agli utenti iscritti alla biblioteca. Alla Biblioteca Giordano Bruno, in via Giordano Bruno 47, giovedì 28 marzo alle 18 ultimo dei quattro incontri dedicati all'ascolto guidato dell'opera lirica curati da Giovanni La Torre: Adriana Lecrouvreur di F. Cilea (1866-1950). Ingresso libero, necessaria la prenotazione al tel. 0645460461/463, ill.giordanobruno@bibliotechediroma.it Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in piazza dell'Orologio 3, fino al 30 marzo nell'ambito di Doppio passo.

Incontri di Arte e Letteratura a cura di Maria Ida Gaeta, è\ visitabile la mostra L'attente Tèmèraire, con poesie di Elio Pecora e fotografie di Phil Deken. Traduzione di Maria Luisa Caldognetto. Martedi' 26 marzo alle 17.30 incontro Autostima e concetto di sé, per il ciclo 'Letteratura & intelligenza emotiva, un percorso per conoscersi', terzo incontro: Autostima e concetto di sé. Con Roberto Iannuzzi Foti, Valeria Malerba e Cristiano Pinto.

Mercoledì 27 marzo alle 17.30 presentazione della raccolta poetica Poes?a en Roma di Santiago Montobbio, El Bardo Colecci?n de poes?a, con Carmelita Ferreri e Ion de la Riva. Introduce Maria Ida Gaeta. Sara' presente l'autore. In collaborazione con l'Ambasciata di Spagna in Italia. Alla Biblioteca Casa delle Traduzioni, via degli Avignonesi 32, giovedi' 28 alle 15 incontro a cura di Pino Tierno, Le parole tra noi. Da un palcoscenico all'altro nell'ambito della rassegna di drammaturgia internazionale In altre parole.

Municipio II. Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel Parco), nell'ambito di Roma citta' dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019, martedi' 26 alle 17.30 per la rassegna Cinema e scienza, proiezione del film di Kenji Mizoguchi I racconti della pallida luna d'agosto (Giappone, 1953).

Rassegna in collaborazione con Casa del Cinema. Alla Biblioteca Europea, via Savoia 15, nell'ambito di Roma citta' dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019, il martedì 26 alle 11 Lo sbarco sulla luna di Luciano di Samosata: lettura con traduzione simultanea dal greco antico a cura della Comunità ellenica di Roma e Lazio.

Per le scuole. Municipio III. Alla Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, lunedì 25 alle 10, seminario, organizzato dalla cooperativa Spes contra Spem affronterà tematiche relative alla disabilità e alla complessità che tutto il sistema familiare si trova ad affrontare durante l'arco di vita, dalla nascita alla fase di vita adulta della persona disabile.

Nell'ambito di Roma città dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019, giovedì 28 alle 17 laboratorio a cura dei Servizi Educativi del Palazzo delle Esposizioni, Natura in tutti i sensi, per bambini da 7 a 11 anni.

Municipio IV. Alla Biblioteca Aldo Fabrizi, in via Treia 14, nell'ambito di Roma città dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019, martedi' 26 alle 10, presentazione del libro Voglio la luna!

Un astronauta a San Basilio di Andrea Valente e Umberto Guidoni (Editoriale Scienza, 2018). Incontro con l'astronauta Umberto Guidoni per le scuole. Inoltre, giovedi' 28 alle 10 Letture ad alta voce Il problema è un bel problema a cura di Giorgio Tausani, per le scuole. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, nell'ambito di Roma citta' dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019, mercoledì 27 alle 11 Conversazioni Atomiche proiezione della commedia scientifica con la regia di Felice Farina (Italia, 2018).

Per le scuole, inoltre, sabato 30 alle 10 laboratorio a cura dell'Associazione ConUnGioco Sulla luna con Leonardo. Le macchine lunari. Per bambini da 8 a 13 anni. Alla la Biblioteca Fabrizio Giovenale, via Fermo Corni - Parco di Aguzzano, mercoledi' 27 dalle 16 alle 18 laboratorio creativo per adulti per apprendere l'arte delle lettere miniate, a cura di Cristina Molari e Claudia Ornaghi. La partecipazione e' gratuita. Prenotazione obbligatoria tel 06 45460751; fabriziogiovenale@bibliotechediroma.it.

Municipio V. Al Nuovo Cinema Aquila lunedì 25 proiezione unica in anteprima del drammatico Likemeback di Leonardo Guerra Seragnoli e arrivo in sala per tre giorni di programmazione dal 25 al 27 marzo del documentario Gauguin a Tahiti - Il paradiso perduto di Claudio Poli. Da giovedi' 28 è prevista la programmazione del fantastico d'autore Border - creature di confine di Ali Abbasi proiettato in versione originale sottotitolata in italiano.

Alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, lunedi' 25 alle 18 il circolo di lettura della biblioteca invita i lettori interessati a partecipare all'incontro dedicato al libro: La zia marchesa di Simonetta Agnello Hornby (Feltrinelli, 2004).

Alla Biblioteca Penazzato, via D. Penazzato 112, nell'ambito di Roma città dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019, giovedì 28 alle 18 presentazione del libro di Marco Malvaldi, La misura dell'uomo (Giunti editore, 2018), con l'autore interviene Filippo Golia, giornalista TG2 Rai.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, in via Castellaneta 10, mercoledì 27 alle 17 incontro Elena: donna madre santa imperatrice, all'interno del Progetto di Istituto Memoria e identita' nell'ambito delle attivita' di Alternanza Scuola Lavoro, studio sulla figura di Sant'Elena nel nostro territorio, attraverso la storia, l'arte, la letteratura. Ed ancora in Teatro in scena due spettacoli con la Compagnia Berardi/Casolari che presenta da giovedi' 28 a sabato 30 alle 21.00 Amleto take away, un affresco tragicomico che gioca sui paradossi, gli ossimori e le contraddizioni del nostro tempo che, da sempre, sono fonte d'ispirazione per il loro teatro 'contro temporaneo'.

È una riflessione ironica e amara che nasce dall'osservazione e dall'ascolto della realta' o meglio della "realà' virtuale" circostante, che attrae e spaventa. In questo percorso s'inserisce (un po' per provocazione, un po' per gioco meta-teatrale) l'Amleto di Shakespeare, simbolo del dubbio e dell'insicurezza, icona del disagio e dell'inadeguatezza.

Domenica 31 alle 17 prosegue la stagione ragazzi con Teatro Gioco Vita e il suo 'Il pù' furbo', spettacolo per le famiglie e bambini dai 3 ai 7 anni. Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo affamato incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito elabora (dopotutto lui e' il piu' furbo) un diabolico piano per mangiarsela.

Sembra l'inizio della favola che tutti conosciamo, ma… Sabato 30 alle 18 proiezioni di corti #WomenInLaterale,selezione di sei cortometraggi presentati al Laterale Film Festival e firmati da registi donne, intervengono gli organizzatori del Laterale Film Festival, Giorgia Ruggiano, Fotografa e Regista del film 'Ida' e Carla Oppo, Regista del film 'Fuori programma'.

Alla Biblioteca Gianni Rodari, via F. Tovaglieri 237/A, lunedi' 25 alle 17 incontro Introduzione alla consulenza filosofica e alle pratiche filosofiche con ?Patrizia Cipolletta Università RomaTre, Simona Gasparetti Landolfi, Università RomaTre. Giovedi' 28 alle 17 proiezione del film Rudolf alla ricerca della felicità (2016), regia di Mikinori Sakakibara.

Alla Casa Della Cultura, via Casilina 665, lunedi' 25 dalle 18 alle 19.30 corso gratuito di Yoga a cura dell'associazione Inner Peace, in programma ogni lunedi', ad ingresso libero. Venerdì 29 dalle 17 alle 21 si terra' l'incontro, a cura dell'associazione Stare Bene, Altre Culture: Il Buddhismo, conferenza, dibattito, letture e immagini ad ingresso libero. Sabato 30 dalle 12.30 alle 18.30 e domenica 31 dalle 9 alle 12.30 incontri e lezioni a cura del Centro Studi Bhaktivedanta sui benefici dello Yoga, ad ingresso libero.

Alla Libreria Tuba Bazar, via del Pigneto 39, mercoledì 27 alle 19 nell'ambito del Festival Bella Storia, patrocinato dal Municipio, si terrà' l'incontro Svelare l'Oriente: racconti di europee in viaggio nel XIX sec., a cura di Elisabetta Serafini, docente di Didattica della Storia all'Università di Tor Vergata, ad ingresso libero. Allo Zazie nel metro', via Ettore Giovenale 16, giovedi' 28 alle 19 si terrà l'incontro di studi sulle trasformazioni urbane Baracche e sbaraccamenti a Roma dal primo decennio agli anni 80. a cura di Luciano Villani Dottore di ricerca di Storia Contemporanea. Appuntamento ad ingresso gratuito.

Municipio VI. Alla Biblioteca Collina della Pace, via Bompietro 16, lunedi' 25 alle 16 appuntamento dedicato alla rappresentazione della Campagna Romana nella letteratura in romanesco, a cura di Marcello Teodonio, nell'ambito del programma dell'ottava edizione di Educare alle Mostre, Educare alla Città avviata ad ottobre 2018 che si concluderà a maggio 2019.

Il progetto a cura di Nicoletta Cardano presenta una vasta scelta di visite guidate ai musei e alle mostre, incontri sul territorio, conferenze, approfondimenti a tema storico-artistico, sociale o scientifico, per una lettura ragionata della storia di Roma dal centro alla periferia.Alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, nell'ambito della Rassegna 68 e dintorni, venerdi' 29 alle 17.30 proiezione del film Dillinger e' morto di Marco Ferreri, (1968). L'evento è a cura dell'A, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e pramodevede un'introduzione a cura di Giacomo Ravesi, Dipartimento di Filosofia Comunicazione e Spettacolo dell'Universita' degli Studi Roma Tre, autore di molti saggi, coordinatore artistico del Visioni Fuori Raccordo Film Festival e della sezione documentari di Molisecinema.

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21, martedi' 26 alle 17 nell'ambito di Roma citta' dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale - assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019, Il neutrino che veniva dal buco nero conferenza sull'astronomia neutronica con Patrizia Caraveo (Inaf) Paolo Giommi (Asi) e presentazione del libro L'Universo violento di Patrizia Caraveo, in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana.

Dal 25 marzo al 10 giugno 2019 la Biblioteca Nelson Mandela in collaborazione con l'Ufficio Intercultura delle Biblioteche di Roma, organizza la VI edizione del Corso gratuito di Introduzione alla lingua e alla cultura cinese della durata di 20 ore, corso gratuito di introduzione alla lingua e alla cultura cinese tutti i lunedi' dalle 17 alle 18.50; per info: tel. 06 45460343 (lunedi' e giovedi'), Ufficio Intercultura: tel. 06 45460314 (martedi'-mercoledi'-venerdi'). r.abalsamo@bibliotechediroma.it. Alla Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153, nell'ambito di Roma città dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019, giovedi' 28 alle 10.30 laboratorio a cura dell'associazione ConUnGioco Sulla luna con Leonardo. Staccarsi da terra, per le scuole. Municipio VIII.

Alla Biblioteca Bibliocaffè Letterario, via Ostiense 95, nell'ambito di Roma città dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019, mercoledi' 27 alle 17.30 conferenza di Francesco Berrilli Osservare il sole dalla fine del mondo, in collaborazione con Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Municipio IX. Alla Biblioteca Laurentina - Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, nell'ambito del programma Creative Europe, il 26 marzo laboratorio Magic Carpet di Yves Mettler.

Municipio X. Alla Biblioteca Sandro Onofri, in via Umberto Lilloni 39/45, sabato marzo 2019 ore 11, nell'ambito di Leggimondi 2019. Festival Itinerante del Libro per Ragazzi del Municipio X, lettura e laboratorio sul tema del 'Viaggio'.

Alla Biblioteca Elsa Morante, in via Adolfo Cozza, 7 - Lungomare Paolo Toscanelli 184, nell'ambito di Roma citta' dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019, lunedi' 25 alle 10.00 Che idea laboratorio a cura di Giancarlo Chirico per le scuole. Martedi' 26 alle 16.30 per il ciclo autore cerca lettore presentazione del libro La voce nell'ombra di Rosanna Praturlon con un ospite d'eccezione: il geologo e saggista Mario Tozzi. Sabato 30 alle 10 conferenza Donna: istruzioni per il non-uso, a cura del Gruppo Italia 267 Litorale romano Amnesty International.

Municipio XI. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, in via G. Cardano 135, ogni lunedi' alle 16.30 proiezione di un film a tema, per il mese di marzo l'argomento sara' Donne.

Oltre al film ci saranno delle vetrine tematiche per i consigli di lettura, incontri e presentazione di libri. Ingresso gratuito e riservato ai soli iscritti alle biblioteche di Roma. Fino al 6 aprile mostra fotografica MAAM - Museo dell'Altro e dell'Altrove - a cura del Circolo Fotografico PhotoUp.

Municipio XII. Alla Biblioteca Villino Corsini-Villa Pamphilj, largo 3 giugno 1849 snc, fino al 6 aprile mostra Appunti e sguardi - fotografie di Fabrizio Panzieri, con fotografie che spaziano tra i cieli di Roma ed il mare di Creta. L'ingresso e' gratuito e riservato agli iscritti delle Biblioteche di Roma. Al Teatro Villa Pamphilj tutti i mercoledi' e sabato dalle 11 alle 12 Sing-a-long, laboratorio espressivo per piccolissimi a cura del Teatro Verde. Laboratorio musicale in inglese rivolto a bambini di 0-48 mesi accompagnati dai genitori, per avvicinarli alla lingua straniera gia' da piccolissimi con l'aiuto della musica e del teatro. La musica come il teatro sono linguaggi esattamente come l'italiano e le lingue straniere: la possibilita' di incontrarle ed esplorarle fin da piccolissimi o addirittura prima ancora di nascere, rappresenta un'occasione unica e irripetibile.

Municipio XIII. Alla Biblioteca Cornelia, in via Cornelia 45, giovedi' 28 alle 17 nell'ambito del Festival della Scienza in collaborazione con Casa del Cinema proiezione del film Aurora, regia di Friedrich Wilhelm Murnau. Alla Biblioteca Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 129, lunedi' 25 alle 17 nell'ambito della rassegna cinematografica Sessantotto e Dintorni, il cinema negli anni della contestazione, proiezione di Cronaca della lotta operaia alla Rhodiatoce (1969) del Comitato di lotta della Rhodiatoce di Pallanza, a cura di Biblioteche di Roma e Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale. Incontro sulla storia delle Fornaci nel quartiere di Valle Aurelia con Claudio Olivieri, Stefano Strappaveccia e Donatella Panzieri.

Municipio XIV. Alla Biblioteca Franco Basaglia, in via Federico Borromeo 67, lunedi' 25 marzo alle 10.30 presentazione del libro Roma enigmistica di Federico Mussano. Nell'ambito di Roma citta' dell'intelligenza, appuntamenti nelle biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita Culturale, anticipazione della stagione che l'Assessorato alla Crescita Culturale dedica alla scienza dall'8 aprile con il programma di Eureka 2019, martedi' 26 alle 16.30 per Cinema e scienza proiezione del film di Damien Chazelle The First Man (2018), storia della missione Apollo 11 della NASA durante la quale Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere i piedi sulla Luna: era il 20 luglio 1969, riservato agli utenti iscritti alle biblioteche.

Giovedì 28 alle 17 letture ad alta voce per la fascia d'età 3/7 anni. Alla Biblioteca Casa del Parco, via della Pineta Sacchetti 78, per la rassegna cinematografica Le Donne se la ridono giovedi' 28 marzo, proiezione del film Come un gatto in tangenziale (2017), regia: di Riccardo Milani. La visione è riservata agli iscritti alle Biblioteche di Roma. (Red/ Dire)