Massimiliano Rosolino e Matteo Salvini in visita da Manuel Bortuzzo

Le condizioni di Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito da un colpo di pistola la notte tra sabato e domenica scorsa all'Axa, migliorano, anche se la prognosi resta ancora riservata. Prosegue intanto il lavoro di monitoraggio per individuare la struttura per la riabilitazione del giovane.



Manuel Bortuzzo, il messaggio audio

L'atleta diciannovenne, tramite il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, ha registrato un messaggio audio dal San Camillo, ospedale in cui è ricorverato. "Come potete sentire dalla voce - ha detto Manuel - sto bene, non mi aspettavo tutto questo affetto, mi avete fatto emozionare. Se potessi vi abbraccerei a uno a uno, tutti quanti. Io ora vado avanti per la mia strada. Vedrete che torno più forte di prima. A presto, un abbraccio a tutti quanti".



L'incoraggiamento a Bortuzzo di Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini

Bortuzzo ha ricevuto anche la visita del campione di nuoto Massimiliano Rosolino: "Ha capito tutto e credo che i giovani abbiano più energie dei genitori, perché io da genitore faccio fatica a capire cosa si prova". "Ora lui insieme ai suoi genitori - ha aggiunto Rosolino - dovranno affrontare un percorso che mi auguro sia positivo. Un ragazzo così giovane ha una vita davanti anche se una grande parte gliela hanno buttata via, ma si rifarà". Parole di incoraggiamento, tramite Instagram, sono arrivate anche da Federica Pellegrini: "La speranza vede l'invisibile tocca l'intangibile e raggiunge l'impossibile?#ForzaManuel".



Salvini: Manuel ha voglia di tornare in pista e allenarsi

In visita al nuotatore trevigiano anche il vicepremier Matteo Salvini. "Manuel l'ho trovato gagliardo - ha detto il ministro dell'Interno, ospite a Canale 5 -, con una madre, un padre e tre fratelli e sorelle assolutamente sul pezzo. Ci siamo stretti la mano e aveva una stretta più forte della mia. Ha voglia di tornare in pista e allenarsi e quello che magari può essere dubbio per la scienza medica, se c'è forza di volontà può accadere. La mia sensazione è che Manuel tornerà a correre e nuotare".



Restano in carcere Marinelli e Bazzano, accusati del ferimento

Sul fronte delle indagini, intanto, il gip Costantino De Robbio ha disposto il carcere per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del ferimento di Bortuzzo. "La ricostruzione del fatto in termini di tentato omicidio - scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare - appare inconfutabile essendo stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco verso le parti vitali della vittima, con evidente intento di ucciderla e non di ferirla".