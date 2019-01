Rabbia Lazio: la vittoria sfuma a pochi minuti dalla fine

Da una parte un grande rammarico dall’altra la consapevolezza di aver combattuto alla pari se non di più contro la Juventus. Da un lato la rabbia per aver penso una partita in pochi minuti dall’altro l’orgoglio di aver messo seriamente in difficoltà la squadra di allegri.

Una partita pressoché domina quella degli uomini di Simone Inzaghi che per 70 minuti pressano, aggrediscono i bianconeri nella propria mediana e che soprattutto esprimono un gioco di qualità, attraverso un ritmo altissimo, creando diverse occasioni.

Il primo tempo è solo ed esclusivamente a “marchio” Lazio. Di fronte a 65.000 spettatori è il club biancoceleste a dominare la prima frazione. Si parte subito con un destro dalla distanza di Correa che Szczesny respinge. Pochi minuti e il portiere polacco si ripete su Luis Alberto. Lazio che preme.

Grande occasione per Parolo al 38’ che scocca un tiro a botta sicura da dentro l’area ma ancora una volta Szcesny è prodigioso con una parata a mano aperta che salva il risultato. “El Tucu” Correa ispirato serve Ciro Immobile che salta con un bel pallonetto il portiere bianconero ma sulla linea salva Rugani spazzando via il pallone.

Si chiude la prima frazione e il secondo tempo si apre con il meritato vantaggio biancoceleste. Al 59’ Luis Alberto da calcio d’angolo trova la deviazione sfortunata di Emre Can: è l’autogol che vale il vantaggio Lazio. Sulle ali dell’entusiasmo Ciro Immobile a la palla del match ball, ancora Correa serve un assist al bacio per il numero 17 che però davanti al portiere in uscita apre troppo il piatto e spara largo.

Il calcio è strano, il calcio è spietato.

Allegri manda dentro Federico Bernardeschi e Cancelo che ribaltano completamente la gara. Al 74’ Bernardeschi punta e salta Bastos sulla sinistra, cross al centro dell’area per Dybala che calcia di prima intenzione trovando la respinta corta di Strakosha, sul pallone vagante arriva Cancelo che trova la rete con un tiro chirurgico all’angolino. La Juventus al primo affondo pareggia.

Minuto 88’ e il risultato è rovesciato. Azione ancora una volta di Federico Bernardeschi che cerca in area Cancelo trattenuto in area da Lulic: Guida fischia il calcio di rigore. Sul dischetto Cristiano Ronaldo che non sbaglia e fa impazzire i tanti tifosi bianconeri accorsi all’Olimpico.

Ultima occasione dal limite su punizione di Milinkovic Savic che però manda alto sopra la traversa.

Si chiude così un match emozionante e incredibile. La Lazio perde una grande occasione dopo aver espresso un ottimo calcio per lunga parte del match. Prossimo impegno per i ragazzi di Inzaghi Giovedì a San Siro contro l’Inter per i Quarti di Finale di Coppa Italia.

IL TABELLINO: LAZIO-JUVENTUS 1-2

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos (45' st Neto), Wallace, Radu; Parolo, Luis Alberto (36' st Berisha), Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile (38' st Caicedo). A disp.: Proto, Guerrieri, Durmisi, Silva, Cataldi, Badelj, Murgia. All.: S. Inzaghi 6

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci (41' Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Emre Can (15' st Bernardeschi), Matuidi, Bentancur; Douglas Costa (25' st Cancelo), Dybala, Ronaldo. A disp.: Perin, Pinsoglio, Spinazzola, Fagioli, Kean. All. Allegri 6,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 14' st aut. Emre Can (L), 29' st Cancelo (J), 43' st rig. Ronaldo (J)

Ammoniti: Emre Can (J), Leiva (L), Matuidi (J), De Sciglio (J), Rugani (J), Chiellini (J), Milinkovic-Savic (L)