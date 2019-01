Rifiuti, domani a Roma torna "Il tuo quartiere non è una discarica"

Domani, domenica 27 gennaio, torna a Roma l'appuntamento con "Il tuo quartiere non è una discarica", la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti urbani, ingombranti, elettronici e particolari organizzata da Ama, in collaborazione con il Tgr Lazio. L'iniziativa, giunta al 20° anno di vita, consente ai cittadini di conferire i materiali, che per dimensioni o tipologia, non possono essere gettati nei cassonetti stradali.



"Il tuo quartiere non è una discarica": dove e quando

Dalle ore 8 alle 13 saranno attive nei Municipi pari della Capitale 15 postazioni (10 ecostazioni e 5 Centri di Raccolta fissi) dove i cittadini, indirizzati dal personale Ama, potranno consegnare i rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici e particolari.



I prossimi appuntamenti con "Il tuo quartiere non è una discarica"

La campagna "Il tuo quartiere non è una discarica" proseguirà poi con un appuntamento fisso ogni mese fino a giugno (17 marzo e 19 maggio nei Municipi pari e 24 febbraio, 14 aprile e 16 giugno nei Municipi dispari) per riprendere a settembre dopo la pausa estiva.