Roma, al via la rigenerazione urbana di Corviale

Sarà completamente ristrutturato il quarto piano del "Serpentone" di Corviale. Gli spazi, ideati inizialmente per ospitare negozi e laboratori, e poi trasformati in alloggi abusivi, saranno abbattutti e ricostruiti. L'intervento, finanziato con 11 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Lazio, permetterà la realizzazione, in cinque anni, di 103 nuovi appartamenti.



Non ci saranno sgomberi per la ristrutturazione del quarto piano a Corviale

Non ci dovrà ricorrere agli sgomberi. Ci saranno dei trasferimenti frutto di una concertazione tra istituzioni, polizia locale, assistenti sociali e realtà del territorio. I cantieri prevedono dieci tappe, a partire dall'abbattimento degli alloggi costruiti con materiali scadenti ed impianti fuori norma. Al loro posto nasceranno appartamenti di diverso taglio: dai 38 mq per quelli destinati alle coppie a quelli di 80 mq che saranno messi a disposizione delle famiglie da sei persone.



Corviale, 11,7 milioni di euro dalla Regione per migliorare l'accessibilità all'edificio

Inoltre, attraverso altri 11,7 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione, migliorerà anche l'accessibilità all'edificio: saranno moltiplicati gli ingressi (dagli attuali 5 diventeranno 27) e sarà creata una nuova piazza. Saranno anche costruiti spazi pubblici su via Poggioverde e verranno risistemati i locali di via Ferrari.