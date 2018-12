Rifiuti, Radicali: No a commissariamento, Raggi si assuma responsabilità

"Già prima dell'incendio del Tmb Salario le criticità del ciclo dei rifiuti a Roma erano ben note, così come erano conosciute - noi le abbiamo ribadite molte volte - le contromisure per affrontarle". Cosi' in una nota Alessandro Capriccioli, capogruppo di +Europa Radicali al Consiglio Regionale del Lazio, e Massimiliano Iervolino, vice coordinatore nazionale di +Europa.

"Oltre a un aumento significativo della raccolta differenziata, imprescindibile per ridurre il carico di indifferenziato sugli impianti, occorre realizzare una discarica di servizio di un impianto di compostaggio, per iniziare a colmare l'enorme deficit impiantistico di Ama.

Dopo l'incendio, naturalmente, queste misure sono diventate ancora più urgenti, specie in concomitanza con le feste natalizie che notoriamente si traducono in maggiori quantità di rifiuti da trattare e smaltire.

Raggi dovrebbe semplicemente mettere in campo, una volta per tutte, la volontà politica di adottare quelle soluzioni, smettendo di lasciarsi andare a proclami ideologici che non hanno alcuna corrispondenza con la realtà.

In questa ottica, il commissariamento non solo sarebbe del tutto inutile (come già accadde nel 2011, quando il Lazio e Roma furono commissariate, senza alcun risultato, per la ricerca di una nuova discarica che sostituisse Malagrotta), ma per la Sindaca rappresenterebbe l'ennesimo alibi dietro cui nascondersi, scaricando su altri le responsabilità che, per il ruolo che ricopre, dovrebbe essersi assunta già da un pezzo. Governare una città significa questo: il resto è fuffa, e nemmeno i Tmb sono capaci di trattarla". (Com/Enu/ Dire)