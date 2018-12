Trenino per Ostia, forse risorse aggiuntive per la Roma-Lido

Dopo che nei giorni scorsi la Roma-Lido si è aggiudicata per l'ennesima volta il "Trofeo Caronte", assegnato da Legambiente, si torna a parlare della ferrovia regionale gestita da Atac. "Rivolgiamo un sentito plauso al senatore e segretario PD Lazio Bruno Astorre - dichiarano il consigliere comunale Giovanni Zannola, il segretario del Pd del X Municipio Flavio De Santis e il delegato dell'Assemblea regionale dem Leonardo Di Matteo -, che ha fatto approvare in commissione Lavori Pubblici un ordine del giorno per provvedere alla messa in sicurezza e alla riqualificazione della Roma-Lido attingendo al 'Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale', istituito dalla legge di bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze".



Roma-Lido, possibili risorse aggiuntive per la linea ferroviaria per Ostia

"Lo stato di precarietà, ampiamente documentato da Legambiente, in cui versa questa linea così cruciale per la città di Roma - aggiungono i tre esponenti democratici -, impone iniziative non più rinviabili. Queste risorse governative si andrebbero ad aggiungere ai 180 milioni di euro già messi a disposizione dal precedente Governo e dalla Regione Lazio, al fine di intraprendere un percorso di ammodernamento delle ferrovie concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo comprensivo anche dell’acquisto di nuovi convogli".



"Nei prossimi giorni – spiega Zannola – come gruppo del Partito Democratico, chiederemo la convocazione della commissione Mobilità per ottenere chiarimenti in merito alle ragioni che determinano il quadro delle attuali inefficienze del cosiddetto 'Trenino di Ostia', considerato il collegamento più carente del Paese".