DMC Shop, trend di crescita per il settore Pet Care

Secondo il rapporto Assalco ed i dati Eurispes, sono quasi 60 milioni gli animali domestici presenti nelle case degli italiani. Un dato che fa riflettere e che mette in evidenza il trend di crescita per il settore del “Pet care”, lo specchio di un mercato in evoluzione ed in grado di raccoglie al suo interno accessori ed alimenti dedicati agli animali da affezione.

Gli “affari a 4 zampe” sono in aumento anche nel territorio laziale e si presentano come un business da non sottovalutare e dal grande impatto economico. Secondo i dati ed i commenti di Unioncamere-Infocamere , nella regione si registrano ben 726 attività dedicate alla cura degli animali. A fare da volano a tutto il sistema Italiano sono diversi fattori: la particolare attenzione che i possessori di animali domestici dedicano ai loro amici a quattro zampe, ma anche il grande diffondersi dei canali di distribuzione, dalle piccole realtà fatte di negozi specializzati fino ai grandi e-commerce, un punto di riferimento per chi cerca articoli per cani e gatti.

DMC Shop ( https://www.dmcshop.it ), e-commerce dedicato alla vendita di articoli innovativi per cura degli animali domestici deve la sua notorietà alla ricerca di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori italiani. Facendo riferimento alle opinioni e alle recensioni degli utenti che frequentano il sito, l’obiettivo è quello di portare l’animale all’interno di una comfort zone, creando uno spazio sereno in cui vivere.

Cresce il mercato degli accessori, le recensioni di DMC Shop

La spesa dedicata agli amici animali si concentra principalmente sul mondo degli accessori e dei prodotti per l’igiene quotidiana, con particolare attenzione per spazzole e giochi ricreativi. È evidente come tra gli articoli più apprezzati ci siano quelli in grado di semplificare e migliorare la quotidiana convivenza con cani e gatti.

Una vera novità del settore, che sta catturando l’opinione positiva da parte degli esperti del Pet Care è la ciotola anti-rovesciamento, molto apprezzata dagli utenti che frequentano il portale online di DMC Shop. Dotata di tappetino aderente, evita lo scivolamento e riduce il tempo impiegato nelle pulizie quotidiane.

Una convivenza felice tra padrone ed animale viene proprio dalle soluzioni consigliate da DMC Shop. Tra gli articoli più diffusi ci sono quelli dedicati all’igiene, come la spazzola autopulente che elimina i peli in eccesso e mantiene lucido e pulito il manto.

Soluzioni dedicate al benessere degli animali

La gran parte delle persone che possiede un animale domestico, lo considera un vero e proprio membro della famiglia. Una delle maggiori preoccupazioni è legata alla salute e alla qualità della vita di cani e gatti. Ecco quindi che tra le scelte d’acquisto emerge l’uso di giochi e strumenti in grado di far divertire l’animale e stuzzicare la sua personalità. Come confermato dalla recensione DMCShop uno degli accessori più apprezzati dai felini è il tiragraffi, uno strumento che riesce a catalizzare l’attenzione del gatto nel momento in cui decide di giocare o limare le unghie.



L’opinione dei Pet Lovers ed i commenti su cataloghi di riferimento come DMC Shop aprono un focus sul costante evolvere del mercato, in grado di soddisfare le particolari esigenze dei clienti a quattro zampe e dei loro attenti padroni. Un’opportunità interessante per tutte le attività della regione Lazio che, attraverso un servizio di assistenza efficiente, un’ampia offerta e la ricerca di nuove soluzioni smart, si trovano davanti alla sfida del mercato moderno e digitale.