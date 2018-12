Roma, Felice Pulici, ex calciatore, uomo generoso, ci ha lasciati

E' morto Felice Pulici, ex calciatore della Lazio campione d'Italia nel 1974. Combatteva da tempo, con grande dignità e sempre a testa alta, una malattia che lo affliggeva per lunghi periodi. Laureato in Giurisprudenza, divenne uno dei migliori avvocati esperti in diritto sportivo. Aveva 73 anni. Era ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Uomo di grandi capacità comunicative, è stato anche vicepresidente vicario del Coni regionale del Lazio.

"La società S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Felice Pulici, portiere della squadra biancoceleste che nel 1974 vinse il primo storico Scudetto. Il Club si unisce al dolore della famiglia", così il comunicato di cordoglio della società biancoceleste per la scomparsa di un grande sportivo come Felice Pulici, un uomo molto amato dai tifosi laziali e non solo. La redazione di "Romait" si unisce sentitamente alla sofferenza della famiglia e degli amici di Felice, in questa triste giornata. I funerali saranno martedì 18 Dicembre alle ore 14 nella Basilica del Sacro Cuore del Cristo Re, in viale Mazzini, 32 a Roma.

(Foto, Felice Pulici in radio)