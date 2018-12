Un topo sul treno da Roma, la denuncia dei pendolari

Sta facendo il giro della rete la foto scattata sul treno regionale 2393 delle 17.56 dell'11 dicembre da Roma per Napoli via Formia. Nell'immagine si vede un topo che si aggira nel vano luci di una carrozza. A fare la segnalazione è stato il Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati Pendolari della Campania della linea Napoli-Roma (via Formia), che ha scritto a Regione Campania e a Trenitalia.



Topo fotografato dai pendolari sul treno da Roma - Napoli

"Dopo i ritardi che stiamo accumulando in questi giorni, il sovraffollamento giornaliero delle carrozze, le blatte di alcune settimane fa, l'acqua che entra normalmente nei giorni di pioggia, la climatizzazione quasi inesistente con temperature siberiane, la scarsa informazione a bordo treno ed in alcune stazioni, credo che oramai sia stato superato il limite della nostra pazienza", si legge in una nota firmata da Antonio Di Fabrizio, presidente Associazione pendolari Sannio-Terra di lavoro, e diffusa su Facebook.



Treno Roma - Napoli, un topo nel vano luce fotografato dai pendolari

"Ci attendiamo - scrive Di Fabrizio - segnali chiari e inequivocabili da parte della Regione Campania e di Trenitalia e provvedimenti urgenti che vadano a ripristinare quelle normali condizioni di regolarità del servizio pubblico che dovrebbe esserci fornito quotidianamente e quelle condizioni igienico/sanitarie che un Paese civile deve garantire ai propri cittadini".

