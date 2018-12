Roma, inaugurato il presepe di sabbia a San Pietro

Non solo l'albero di Natale donato dal Friuli Venezia Giulia. In Vaticano è stato inaugurato il presepe davanti alla Basilica di San Pietro: si tratta di una Natività realizzata interamente in sabbia. Si sviluppa su una superficie di circa 25 metri, con un bassorilievo di 16 metri di lunghezza, 5 di altezza e 6 metri di profondità.



San Pietro, presepe di sabbia in Vaticano

Il presepe si chiama "Sand Nativity", che significa appunto natività di sabbia, ed è stato costruito con la sabbia dorata della spiaggia di Jesolo da quattro scultori selezionati dal Comune di Jesolo, che, insieme al Patriarcato di Venezia, ha donato il presepe a Papa Francesco.



Inaugurato a San Pietro il presepe di sabbia

La sabbia di Jesolo con cui è stata realizzata la Natività è “materiale povero, richiama la semplicità, la piccolezza e anche la fragilità con cui Dio si è mostrato con la nascita di Gesù nella precarietà di Betlemme”, ha spiegato il Patriarca. La sabbia è stata mescolata con acqua e compattata con macchinari appositi in "casseri" di legno, in modo che possa essere lavorata e manipolata dagli scultori.

