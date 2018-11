Le migliore offerte della rete per il Black Friday

Il Black Friday è una tradizione statunitense che, come molte altre abitudini provenienti dagli USA, negli ultimi anni ha fatto il suo ingresso in Italia. E lo ha fatto, possiamo ben dirlo, portando un gran scompiglio nel mondo del commercio italiano, specialmente online ma non solo.

Il giorno successivo a quello del Ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre, sancisce l'inizio della stagione degli acquisti natalizi. Inizio che è sempre accompagnato da una giornata di sconti molto importanti, con conseguente corsa nei centri commerciali o, più tranquillamente, nei negozi di e-commerce online.

E se mentre fino a poco tempo fa tutto questo accadeva al di là dell'Atlantico, oggi a causa del fatto che molti dei più grandi e-store sono statunitensi – si pensi soprattutto ad Amazon – gli sconti sono comparsi anche da noi, contagiando in fretta anche il commercio italiano. E viste le dimensioni delle offerte proposte, non stupisce che gli italiani ci si siano gettati a capofitto!

Alcune delle migliori offerte online per il Black Friday

Facciamo qualche esempio. Intanto, bisogna dire che quest'anno il Black Friday cade il venerdì 23 novembre, ma le offerte potrebbero avviarsi già qualche giorno prima e proseguire per tutto il weekend.

Per quanto riguarda Amazon, le offerte sono già partite lunedì 19 novembre e andranno avanti fino al 26. Durante la settimana ci saranno sconti notevolissimi su molti articoli. Ad esempio, il 55% di sconto sulla tv Samsung The Frame 55 pollici, permettendo di risparmiare addirittura 1.500 euro! Per chi è in vena di acquisti più utili invece c'è l'iRobot Roomba 960 che, con uno sconto del 27%, costa 599 euro. E chi tiene al proprio benessere può comprare una smartband Fitbit Charge 2 scontata del 44% a 89,90 euro.

Anche su Unieuro possono trovarsi ottime offerte tecnologiche: dalla stampante Canon multifunzione Inkjet a 19,99 invece di 39,99, allo smartphone Samsung Galazy S8 a 369 euro invece di 649.

Passando all'intrattenimento, sono moltissimi i casinò online che hanno in serbo offerte speciali per i loro giocatori nel giorno del Black Friday o in quelli più prossimi. In particolare, si tratta di bonus senza deposito, ovvero di bonus gratuiti in denaro (in genere piccole somme che vanno da 10 a 30 euro) per giocare.

Nel mondo della moda, ci pensa Zalando a proporre grandi offerte. Alcuni prodotti delle migliori marche saranno scontati dal 10 fino all'85%. E invece per quanto riguarda la cultura, ci pensa Feltrinelli a fare sconti pazzeschi. Oltre 7.000 libri saranno in offerta al 40%, ma altre migliaia avranno sconti inferiori comunque molto convenienti. Inoltre la consegna è gratuita in tutta Italia.

Le occasioni di risparmio davvero non mancano in questo venerdì nero che promette sconti per tutti i gusti. Un'occasione per fare i regali di Natale a un prezzo conveniente, o anche per regalarsi qualcosa per sé!