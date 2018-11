Roma, il 26 novembre verrà demolita la villa abusiva dei Casamonica

Verrà abbattuta il 26 novembre la villa abusiva dei Casamonica a Roma, presa in gestione dalla Regione Lazio. Il governatore Nicola Zingaretti, lo ha annunciato stamattina a Omnibus su La7: "E' un'iniziativa molto più che simbolica, perchè questo manufatto che noi distruggeremo si trova di fronte alle ville dove vivono alcuni esponenti della famiglia Casamonica, nel cuore del quartiere. Io vado lì da quasi un anno e mezzo con le associazioni e all'inizio eravamo un pò soli, ora invece la cosa più bella è vedere i cittadini del quartiere che hanno visto la presenza delle istituzioni, c'è un risveglio di fiducia e quindi la Regione ha deciso di andare avanti e abbattere. In questo piccolo quartiere si sta costruendo un'area fondata sulla legalità che aumenta i servizi".



"Sono felice: il 26 novembre useremo la ruspa per abbattere la villa dei Casamonica, a Roma. Sulla legalità vogliamo passare dalle parole ai fatti. Su questi temi, tutti gli amministratori locali d'Italia avranno dal sottoscritto ascolto e collaborazione". Lo annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Sono orgoglioso - aggiunge - di aver messo nel Decreto Sicurezza più soldi e poteri per la lotta alla mafia. Presto sarò in Sicilia e in Toscana, per restituire ai cittadini altre ville confiscate ai criminali".