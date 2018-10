L'AS Roma sbanca Empoli vincendo 2-0

Ultima partita prima della sosta per la Roma, che fa visita all'Empoli dell'ex Aurelio Andreazzoli. I giallorossi ottengono la quarta vittoria vittoria consecutiva, dopo quelle con Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen. Per la sfida del Castellani, Di Francesco lancia Luca Pellegrini dal primo minuto a causa dell'assenza di Kolarov, mentre sulla fascia destra conferma Santon. Il modulo è quello che ha caratterizzato la Roma positiva delle ultime uscite, ovvero il 4-2-3-1 con Lorenzo Pellegrini alle spalle di Dzeko.

La gara non è delle più facili per gli uomini di Di Francesco, che si trovano di fronte un ottimo Empoli. I padroni di casa non temono l'inferiorità tecnica e provano sempre ad uscire palla a terra dalla propria area arrivando spesso a creare buone occasioni, mentre la Roma appare un po' in affanno ma sfrutta cinicamente le proprie occasioni.

Il vantaggio dei giallorossi arriva al 35' su calcio piazzato, con il primo gol di N'Zonzi che va più alto di tutti su un cross di Lorenzo Pellegrini. La gara prosegue sempre sullo stesso copione: l'Empoli è diligente ed esegue alla perfezione i dettami di Mister Andreazzoli, creando buoni presupposti sempre dal proprio possesso palla. I padroni di casa avrebbero anche l'occasione di pareggiare, quando Ünder commette fallo di mano, ma Caputo calcia alto dal dischetto. Il centravanti dell'Empoli svolge un lavoro encomiabile, tagliando a ripetizione tra le linee romaniste e lottando senza sosta, mancando tuttavia di freddezza nei momenti decisivi.

La Roma, in difficoltà, passa anche alla difesa a 3 con l'ingresso di Juan Jesus, e trova l'episodio al minuto 85 con il gol di Dzeko che porta i suoi sul 2-0.

Gli uomini di Di Francesco arrivano dunque alla pausa-Nazionali con in dote una serie di cinque vittorie consecutive e 14 punti in classifica (terzo posto momentaneo), che permetteranno loro di lavorare con una serenità che fino ad ora non si era ancora vista a Trigoria.



IL TABELLINO

Empoli-ROMA 0-2 (36' Nzonzi, 85' Dzeko)

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah (73' Traoré), Capezzi (78' La Gumina), Bennacer; Zajc, Krunic; Caputo.

A disp.: Fulignati, Provedel, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Brighi, Ucan, Jaupovic, Mraz.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Lu. Pellegrini (60' Florenzi); De Rossi, Nzonzi; Ünder (73' Jesus), Lo. Pellegrini (73' Cristante), El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Marcano, Karsdorp, Zaniolo, Coric, Kluivert, Schick, Perotti.



SECONDO TEMPO

93' - Triplice fischio: Roma batte Empoli per 2 a 0.

90' - Tre minuti di recupero.

84' - RADDOPPIO DELLA ROMA: DZEKO! Il bosniaco spizza un lungo lancio di Olsen dirigendolo dalle parti di El Shaarawy, che gliela restituisce in area, dove Dzeko non sbaglia davanti a Terracciano. 0-2.

82' - Ammonito Silvestre per un fallo sulla trequarti ai danni di El Shaarawy.

78' - Nell'Empoli entra La Gumina al posto di Capezzi.

74' - Seconda e terza sostituzione per la Roma: dentro Cristante e Juan Jesus, fuori Lo.Pellegrini e Ünder.

69' - Colossale occasione sempre per Caputo, che raccoglie un rimpallo dentro l'area ma calcia alto davanti ad Olsen.

60' - Prima sostituzione per la Roma: Florenzi prende il posto di Luca Pellegrini. Santon si sposta a sinistra.

57' - ERRORE DI CAPUTO DAL DISCHETTO! L'attacante dell'Empoli calcia alto con il piatto ad aprire. Si rimane sullo 0-1.

54' - Fallo di mano di Ünder nella propria area: l'arbitro, con l'aiuto del VAR, assegna calcio di rigore per l'Empoli.

50' - Palo dell'Empoli! Bella punizione calciata da Zajc dal limite destro dell'area.

49' - Ammonito Luca Pellegrini per un fallo al limite della propria area di rigore.

48' - Bella ripartenza della Roma, che porta al sinistro a giro dal limite di Ünder, fuori di un soffio.

46' - Subito pericoloso l'Empoli con un sinistro da fuori di Zajc, di poco a lato.

45' - L'Empoli dà il via al secondo tempo.



PRIMO TEMPO

45' - Squadre negli spogliatoi sul risultato di Empoli 0-1 Roma, nonostante la buona prestazione dei padroni di casa.

35' - ROMA IN VANTAGGIO: N'ZONZI! Punizione dalla trequarti destra battuta Lorenzo Pellegrini sulla testa del francese, che devia con precisione nell'angolino basso. 0-1.

32' - Ripartenza dell'Empoli, con Caputo che scappa in contropiede ma, vedendosi rimontato, tira frettolosamente dal limite tra le braccia di Olsen.

23' - Buona occasione per la Roma, su una grande progressione sulla sinistra di Lorenzo Pellegrini: l'ex Sassuolo la mette in mezzo, dove sbuca che Ünder devia incrociando di poco a lato.

17' - Gara in fase di stallo, con entrambe le squadre che peccano di imprecisione in fase di possesso. Nota di merito per l'Empoli che prova sempre ad uscire palla a terra dalla difesa.

9' - Due buone occasioni per l'Empoli fermate per fuorigioco.

3' - Gran tiro di Ünder da oltre 30 metri, sul quale Terracciano si fa trovare pronto.

0' - Si comcincia: calcio d'inizio per la Roma.