S.S.Lazio a Empoli per dare continuità ai risultati

Sembra un ricordo lontano il destro vincente di Luis Alberto contro il Frosinone, ma la Lazio riparte da quei tre punti e domenica alle 18.00 proverà a raddoppiarli al Castellani contro l'Empoli.

Il risultato è finalmente arrivato contro il Frosinone ma siamo ben lontani dalle prestazioni di appena un anno fa. Simone Inzaghi vuole ritrovare il gioco che ha caratterizzato il cammino del miglior attacco del campionato scorso.

Rientrati due giorni fa i cinque nazionali biancocelesti (Badelj, Milinkovic-Savic, Immobile, Strakosha e Marusic), il mister ora ha tutto il gruppo a disposizione per lavorare. Gli unici ancora out per infortunio sono Luis Felipe, Berisha e Lukaku.

Squadra che vince non si cambia. Gli undici titolari anti-Empoli dovrebbero essere gli stessi scesi in campo contro il Frosinone con l'unico dubbio rappresentato dal centrale di destra. Wallace, Caceres e Bastos si giocano un posto da titolare al fianco di Acerbi e Radu, anche se Wallace parte favorito dopo le ultime due uscite particolarmente positive. Lulic e Marusic saranno gli esterni rispettivamente di sinistra e di destra. In mezzo al campo ancora fiducia al trio Milinkovic-Leiva-Parolo con Luis Alberto che opera alle spalle il centravanti di Torre Annunziata. La prestazione a Empoli passerà proprio dai piedi di Ciro Immobile, che non ha brillato nè contro il Frosinone e nè con la nazionale contro il Portogallo. Sarà fondamentale per Inzaghi ritrovare i suoi gol al più presto.

Correa dovrà rimandare ancora una volta il suo esordio con la Lazio dal 1' minuto che non potrà scendere in campo neanche Giovedì sera per la sfida di Europa League contro l'Apollon Limassol.



Per quanto riguarda l'Empoli, Andreazzoli ha recuperato Maietta che si è allenato regolarmente e contro la Lazio ci sarà. Lavoro a parte per Pasqual che è in forte dubbio per la sfida di Domenica, al suo posto è pronto l'albanese Veseli. Sicuramente fuori per infortunio Polvani e Rodriguez.

A parte il ballottaggio Maietta-Rasmussen in difesa e LaGumina-Mraz in attacco, la formazione titolare toscana sarà la stessa scesa in campo con il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI:

Lazio(3-5-1-1): Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu, Lulic, Parolo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Immobile

Empoil(4-3-1-2): Provedel, DiLorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli, Acquah, Capezzi, Krunic, Zajc, La Gumina, Caputo