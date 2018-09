Roma, Pendolari nel caos: Chiusa metà linea Metro A ed è subito 3° mondo

"Hanno chiuso la metro, c'è il delirio, grazie Atac", e ancora: "Chiusa metà linea della metro A ed è subito terzo mondo: autobus che non passano, strapieni, gente che si accalca alle fermate e corre per provare a entrare sul bus.

Aspettiamo impazienti anche la chiusura al traffico dell'anello ferroviario. #Atac #terzomondo". Questi sono alcuni dei commenti dei pendolari romani, in attesa di un bus sostitutivo, che descrivono su Twitter il caos scatenato dalla chiusura della tratta San Giovanni-Ottaviano della metro A. Sulle cause i naviganti parlano di "Fumo nella #metroA stazioni chiuse tra Ottaviano e San Giovanni". (Dire) (Foto di repertorio)