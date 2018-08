Lazio - Frosinone: ecco come arrivano le due squadre al match

Una partita da non sbagliare per entrambe le squadre, è questo il focus centrale della partita che vedrà darsi battaglia sul manto verde dello stadio Olimpico Lazio e Frosinone. Un avvio di campionato difficoltoso per entrambe le compagini, in linea con le aspettative per quanto riguarda il Frosinone neo promosso ma molto al di sotto per quanto riguarda la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi ha l'assoluta necessità di inizare a fare punti in quanto nelle prime due giornate ha subito due sconfitte per mano del Napoli prima e Juventus poi; partite difficili nelle quali una sconfitta era anche preventivabile per tanto il giudizio in merito alla nuova Lazio è rimandato alla gara contro il Frosinone per muovere quello zero in classifica che adesso inizia a pesare.

Il Frosinone arriva al match con un solo punto in classifica e quindi avanti ai biancolesti. Il punto è arrivato nell'ultimo turno di campionato, in occasione della gara casalinga giocata contro il Bologna presso lo stadio Olimpico Grande Torino a causa della nota squalifica dello stadio Benito Stirpe che ormai è diventata oggetto di dibattito quotidiano. Un punto che è servito al Frosinone per muovere la classifica e per mettere il primo tassello nella corsa che si spera porti al raggiungimento a fine stagione di quota 38-40 punti, quelli necessari a garantire la salvezza.

La cornice di pubblico sarà importante in quanto da Frosinone sono già stati venduti 2000 biglietti per il settore ospiti e si spera di arrivare a quota 4000 come nell'ultimo match di campionato tra le due squadre, dal suo canto anche la Lazio spera di portare all'Olimpico un cospicuo numero di tifosi fondamentali per sostenere la squadra durante l'arco dei 90 minuti.