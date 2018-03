Roma, tasso della copertura vaccini al 97% nel Lazio

Il segretario e consigliere dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri, Claudio Colistra, ha dichiarato all'agenzia Dire che il tasso di copertura dei vaccini del Lazio è del 97% nella fascia d'età compresa tra 0 e 6 anni.

"Ci aspettavamo un risultato positivo, ma se questi dati dovessero essere confermati vuol dire che siamo andati oltre le previsioni. E questo significa che tutto il movimento di sensibilizzazione dei cittadini che c’è stato è stato estremamente positivo" ha commentato il pediatra. "Anche personalmente ho proseguito come sempre a fare il mio lavoro nei confronti della sponsorizzazione e della positività dei vaccini e devo dire che i risultati ci sono stati".

Commentando invece il rifiuto di vaccinare i propri figli (fascia d'età compresa tra 0 e 3 anni) da parte di trenta famiglie romane, ha affermato: "Dobbiamo in qualche modo rispettare la loro volontà. Certo, ovviamente ci sono delle conseguenze che la legge prevede e che dovranno essere in grado di sopportare. La loro è una scelta, insomma, ma le scelte a volte hanno anche un prezzo".

Il pediatra dice di non sapere il perché di questo rifiuto, ma ammette: "francamente questa minoranza non penso che possa fare testo rispetto alla maggioranza dei genitori che ha detto sì alle vaccinazioni. E in questa moltitudine, sicuramente, c’è una fetta di scettici che si sono convinti strada facendo della bontà del progetto".

In fine Claudio Colistra dichiara di sperare che queste trenta famiglie parlino con i loro medici, "soprattutto con il proprio pediatra, per confrontarsi sul perché si debbano assolutamente fare i vaccini. Il vaccino è la salvezza dell'umanità ed è nell'interesse di tutti".

