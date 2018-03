Robilotta: Da incontro Zingaretti - Raggi aspettiamo soluzioni per Roma

"Mi auguro che l'incontro tra Zingaretti e Raggi non serva al presidente della Regione per ammorbidire i Cinque stelle e convincerli a sostenere la propria giunta, quanto ad affrontare i problemi reali della Capitale che spesso nel rapporto con la Regione di Zingaretti hanno la loro origine. Penso alla questione dei rifiuti, la cui emergenza non dipende dal destino, ma dalle scelte del presidente e del sindaco.

Se continueranno a dire di no al termovalorizzatore di Roma, previsto sia dal piano regionale che dal decreto "sbloccaimpianti" del governo Renzi, vorrà dire che preferiscono continuare a portare i rifiuti all'estero spendendo soldi, inquinando e non risolvendo quella che periodicamente si trasforma in una vergogna per la Capitale di Italia.

Cosi' come devono dire una parola chiara sul termovalorizzatore di Colleferro. Autorizzano il revamping dell'impianto di Colleferro, o lo vogliono chiudere, portando avanti ad alternativa il cementificio della zona per distruggere i rifiuti, come ha già dichiarato più volte Zingaretti. Sarebbe una soluzione medioevale". Lo dichiara in una nota Donato Robilotta, referente regionale di Energie per l'Italia nel Lazio. (Com/Mel/ Dire)

(Foto di repertorio)