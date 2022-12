Arte e letteratura nel cuore di Roma con la Fondazione Sorgente Group di Valter Mainetti

Fino al 4 giugno 2023 al Museo di Roma in Trastevere in esposizione circa 100 opere per ripercorrere la storia e la vitalità di uno dei cenacoli culturali più importanti a Roma, formato da appassionati della cultura romanista, intesa nella più ampia accezione su fenomeni letterari, artistici, antiquari e di spettacolo legati alla capitale.

“Dall’osservazione del fondo Trilussa presente nel nostro Museo di Roma in Trastevere è nata l’idea di questa mostra, poiché nei vari documenti conservati emerge il profondo legame che il poeta aveva con il Gruppo dei Romanisti. – ci racconta la curatrice Roberta Perfetti – Carlo Alberto Camillo Salustri, con lo pseudonimo anagrammatico di Trilussa, è stato un vero protagonista della cultura romana negli anni Trenta: come poeta, scrittore e giornalista ha prodotto un notevole patrimonio composto, tra l’altro, da circa 11.000 documenti, opere d’arte, fotografie, libri, lettere conservati presso il Museo di Roma in Trastevere, che permettono di ricostruire il clima e la moda dell’epoca. E tra questi documenti abbiamo trovato una fotografia a cartolina dove vi è il nome “Romani della Cisterna” e da qui il desiderio di raccontare proprio vicino a dove è nato il sodalizio, la storia del decennio iniziale dal 1929 al 1940. Abbiamo voluto ricreare quell’atmosfera che legava questi personaggi tra goliardia e cultura e che nel compiere ruoli professionali diversi erano uniti da una passione per la città. Nel 1940 esce il primo volume della Strenna dei Romanisti, qui eccezionalmente esposto.”

“Vedere il primo volume della Strenna dei Romanisti presentato in questa mostra per la prima volta, mi ha molto colpito. È importante che la Fondazione Sorgente Group, che presiedo, abbia sostenuto ormai da più di dieci anni questa pubblicazione che raccoglie gli studi dei Romanisti e che è parte integrante della storia della nostra città”, spiega Valter Mainetti.

